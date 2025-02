Bianca Balti nel 2023. KEYSTONE

Con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio c'è la supermodella Bianca Balti nella co-conduzione della seconda serata di Sanremo. Fin dal primo giorno che ha sfilato nel 2005 il mondo della moda le ha spalancato tutte le porte. Oggi però, da quando ha scoperto d'essere malata di cancro sul finire del 2024, quell'universo sembra voltargli le spalle. Ecco il suo percorso e le ultime notizie sulla sua vita privata.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Per la supermodella non è la prima apparizione alla kermesse, dove era già stata ospite nel 2013, quando vinse Marco Mengoni.

L'oggi 41enne ha debuttato nel mondo della moda nel 2005, riscuotendo da subito un notevole successo.

A soli due anni dall'inizio della sua carriera si trasferisce a New York, dove lavora per i marchi più prestigiosi al mondo e poco dopo posa per le copertine delle riviste più importanti del settore.

La sua vita privata è stata movimentata. Ha alle spalle due matrimoni falliti e una relazione tossica, terminata nel 2022.

Ha due figlie, la prima è nata nel 2007 la seconda nel 2015.

Sta combattendo contro un cancro ovarico, scoperto nel settembre del 2024. Mostra di più

Bianca Balti, classe 1984, si mantiene agli studi di design della comunicazione al Politecnico di Milano facendo la rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati quando viene notata nel 2005 per la sua naturale bellezza.

Convinta anche dalla madre a fare un provino, viene subito scritturata con un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Da quel momento viene chiamata da diversi marchi come Missoni, Guess, Robert Cavalli, Armani Jeans, e Mango.

Bianca Balti sul red carpet del Festivaal di Cannes nel 2017. KEYSTONE

Il trasferimento a New York

Nello stesso anno posa per il catalogo di Victoria’s Secret e diventa l’unica modella italiana a sfilare nel Victoria’s Secret Fashion Show.

Nel 2007 è la testimonial della fragranza Black XS di Paco Rabanne e debuttare al cinema tra le protagoniste del film «Go Go Tales», presentato al Festival di Cannes. Poco dopo si trasferisce a New York dove continua la carriera di modella.

Nel 2009 calca le passerelle di New York per Diesel, appare sulla copertina di Elle in Italia e su quella di Playboy in Francia. L'anno successivo raccoglie il testimone da Irina Shaik come testimonial del brand Intimissimi.

Il 2011 è l’anno in cui posa per il Calendario Pirelli e due anni dopo è ospite al Festival di Sanremo.

Era il 2013, il Festival era condotto da Fabio Fazio, con la complicità della comica Luciana Littizzietto. La 64esima edizione la vinse Marco Mengoni. Sul palco al momento della premiazione c'era anche Bianca Balti. IMAGO/Dreamstime

Una vita sentimentale movimentata

La supermodella ha avuto una vita sentimentale che si può definire movimentata. Nel 2006 sposa il fotografo Christian Lucidi, dal quale nella primavera 2007 ha la sua prima figlia, Matilde. La coppia però si è separa nel 2010.

Nel 2015 ha avuto una seconda figlia, Mia, dal compagno Matthew McRae, con cui si è sposata il 1º agosto 2017 a Laguna Beach, ma dal quale si separa dopo soli cinque mesi.

L'anno seguente inizia una relazione con Sal Lahoud, un ricco manager. Intervistata nel 2022 da Vanity Fair fa saper di aver chiuso una relazione tossica.

Attualmente frequenta Alessandro Cutrera, ragazzo, come ha spiegato sui social, entrato nella sua vita poche settimane prima della diagnosi nefasta e il primo uomo «a prendersi cura» di lei.

Il cancro gli ha cambiato la vita, i marchi non la chiamano più

Balti, a poche ore dal debutto sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo, affida a Instagram un lungo sfogo, in cui racconta come la malattia le abbia cambiato la vita e la percezione di sé.

La top model sta infatti combattendo contro un tumore ovarico, diagnosticatole la scorsa estate nonostante una doppia mastectomia preventiva a cui si era sottoposta nel 2022, dopo aver scoperto di essere portatrice del gene BRCA1.

Nel lungo post spiega che il tumore le ha stravolto la vita e la carriera: «Tutti sono diventati comprensibilmente restii ad avvicinarmi per lavoro. Oltre a inviarmi fiori e biglietti di auguri, i brand hanno smesso di considerarmi come qualcuno che potesse rappresentarli».