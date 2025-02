Bianca Balti

Dopo mesi di chemioterapia, Bianca Balti si avvicina alla fine del suo percorso di cura. La modella racconta il difficile viaggio dalla diagnosi alla consapevolezza, sottolineando l'importanza della famiglia e dell'amore come forza per andare avanti.

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Quando Bianca Balti ha ricevuto la diagnosi di cancro alle ovaie, il mondo le è crollato addosso.

Era l'8 settembre 2024, e un banale dolore addominale si è trasformato in una corsa in ospedale, culminata in un'operazione d'urgenza due giorni dopo.

«Ho pianto. Avevo paura per le mie bambine», ha raccontato la modella, facendo riferimento alle figlie Matilde e Mia.

Il tumore era al terzo stadio, e Bianca ha dovuto affrontare un ciclo intensivo di chemioterapia, la cui ultima sessione è ormai alle porte.

Eppure, nel mezzo della tempesta, Bianca ha trovato una luce: «Non sono mai stata così felice nella mia vita. Anche se non andasse bene, ho trovato il senso della vita: l'amore dei miei cari». Mostra di più

Quando Bianca Balti ha ricevuto la diagnosi di cancro alle ovaie, il mondo le è crollato addosso. Era l'8 settembre 2024, e un banale dolore addominale si è trasformato in una corsa in ospedale, culminata in un'operazione d'urgenza due giorni dopo.

«Ho pianto. Avevo paura per le mie bambine», ha raccontato la modella, facendo riferimento alle figlie Matilde e Mia, il suo pensiero fisso durante tutto il percorso. Il tumore era al terzo stadio, e Bianca ha dovuto affrontare un ciclo intensivo di chemioterapia, la cui ultima sessione è ormai alle porte.

La battaglia contro la malattia non è stata solo fisica, ma anche emotiva. «Ti rendi conto di quanto sia grave quando il tumore arriva ai polmoni. Lì diventa quarto stadio, e sei praticamente morto», ha spiegato in una recente intervista.

Eppure, nel mezzo della tempesta, Bianca ha trovato una luce: «Non sono mai stata così felice nella mia vita. Anche se non andasse bene, ho trovato il senso della vita: l'amore dei miei cari».

Bianca si è riavvicinata ai genitori

Un cambiamento radicale che ha influenzato anche il rapporto con la sua famiglia. Dopo anni di rapporti difficili, Bianca si è riavvicinata ai genitori e ha trovato un solido sostegno nel compagno Alessandro Cutrera, al suo fianco in ogni fase della malattia.

Bianca ha scelto di affrontare la malattia con una trasparenza assoluta. Ha documentato la caduta dei capelli senza vergogna e ha rifiutato di indossare parrucche. «Le percepisco come una finzione», ha spiegato, ribadendo la volontà di vivere questo percorso senza filtri.

Gli effetti collaterali della chemioterapia si sono fatti sentire, ma sempre con un pizzico di ironia: «Non ho nausea, ma ho una fame terribile, effetto del cortisone», ha scherzato con i suoi follower.

Bianca continua a condividere la sua esperienza sui social

Oggi, mentre si avvicina all'ultima sessione di chemio, Bianca Balti continua a condividere la sua esperienza sui social, trasformando la sua storia in un simbolo di forza e speranza per chi sta vivendo la stessa battaglia.

La sua resilienza ha toccato il cuore di migliaia di persone, dimostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare un nuovo significato alla vita. «Ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare di più la vita», ha scritto in un post emozionante, lasciando un messaggio di coraggio a chi, come lei, sta affrontando la sfida più difficile.