Bianca Balti e l'idea del nuovo libro: «Come il pene mi ha guarita dal cancro»

Bianca Balti IMAGO/ABACAPRESS

Con ironia, forza e autenticità, Bianca Balti racconta la sua lotta contro il cancro e rivendica il diritto di vivere, amare e dire la sua anche fuori dalle passerelle.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Bianca Balti ha definito l’anno della malattia come il più bello della sua vita, annunciando con umorismo un libro autobiografico dal titolo provocatorio.

La sua apparizione a Sanremo senza capelli ha rappresentato un messaggio di coraggio e celebrazione della vita, spingendo molti marchi a tornare al suo fianco.

Sui social ha espresso critiche dirette a Fedez, dimostrando di avere opinioni forti anche su temi politici e culturali. Mostra di più

Bianca Balti ha parlato apertamente delle sue esperienze con il cancro in un'intervista al programma televisivo «Belve».

La nota top model ha descritto l'anno passato come il migliore della sua vita, nonostante le sfide portate dalla malattia. Con una battuta, ha annunciato l'idea di scrivere un libro dal titolo provocatorio: «Come il pene mi ha guarita dal cancro», un chiaro riferimento al suo compagno di vita.

Durante la sua apparizione a Sanremo, la donna si è presentata in abito da sera e senza capelli, sottolineando così il suo coraggio e la sua autenticità. Ha spiegato che non è salita sul palco come malata di cancro, ma per celebrare la vita.

Questo atteggiamento si riflette anche nella risposta ironica che ha dato a Francesca Fagnani, quando le è stato chiesto se avesse chiesto aiuto a Dio per la sua attrazione verso il genere maschile: Balti ha risposto ridendo che Dio le ha mandato l’uomo migliore del mondo.

Critiche a Fedez

Bianca Balti ha anche riflettuto sulla differenza tra una modella e una top model. Secondo lei, alcune modelle hanno un carisma particolare o una passione tale da portarle ai vertici. Per lei, il successo rappresenta un'occasione per trasmettere messaggi di forza, soprattutto in un anno così impegnativo.

Dopo che la sua malattia è diventata pubblica, alcuni marchi si sono allontanati, ma lei ha detto di comprendere la scelta. Tuttavia, dopo la sua esibizione a Sanremo, molti di quei marchi sono tornati, cosa che lei interpreta come una conferma della propria forza interiore.

Sui social media, Balti ha anche criticato pubblicamente il rapper Fedez, commentando un post che lo mostrava come ospite a un congresso giovanile di Forza Italia con la frase: «Il peggiore di tutti».

Un commento che dimostra come Bianca Balti abbia opinioni ben definite anche al di fuori del mondo della moda, e non tema di esprimerle apertamente.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.