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La top model vuota il sacco sulla fine dell'amicizia con la showgirl, durante un'intervista al podcast di Giulia Salemi.

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C'è una divergenza di vedute politiche alla base del litigio tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis.

La top model e la showgirl, un tempo molto amiche, si sono allontanate per questioni legate alla politica negli Stati Uniti, dove entrambe vivono a fasi alterne.

«Non siamo più tanto amiche, abbiamo visioni politiche diverse», ha confessato Balti al podcast condotto da Giulia Salemi «Non lo faccio x moda».

«Quando si vive in America si può litigare anche per la politica», ha aggiunto la modella. «Ci siamo abbandonate. La politica riguarda anche i valori personali e da adulte ci siamo rese conto di non avere granché in comune da quel punto di vista».

Canalis si era espressa contro il cosiddetto politicamente corretto nel 2022, incassando il plauso di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Diametralmente opposta invece la visione della società di Bianca, molto vicina a temi riguardanti i diritti.

Da lì è scattato anche l'unfollow su Instagram. «Ho capito che smettere di seguire qualcuno è un segnale di guerra. Ma lo facevo per non vedere più certe cose che mi facevano stare male».

Elisabetta, tuttavia, ha espresso tutta la propria solidarietà a Bianca con un messaggio, dopo aver saputo che alla top model era stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio. «Non ci sentivamo da anni, ma lei è stata super carina quando mi sono ammalata».