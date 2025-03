Dopo un mese tra passerelle e impegni pubblici, la modella torna a casa per affrontare una nuova fase della sua battaglia contro il tumore ovarico: una terapia mirata con inibitori Parp. «Devo fermarmi per tre settimane», confida ai fan.

Covermedia Covermedia

Bianca Balti, con la sincerità che la contraddistingue, ha aggiornato i suoi follower sulle prossime tappe della lotta contro il tumore ovarico che sta affrontando.

«Devo fermarmi per almeno tre settimane, in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura, per eventualmente modificare i dosaggi. E non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)».

La modella è pronta a iniziare la terapia con gli inibitori Parp, un trattamento che agisce bloccando l'enzima responsabile della riparazione del Dna danneggiato, portando così alla morte delle cellule tumorali. «Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio», ha spiegato.

Reduce da un mese particolarmente intenso, tra Italia e Francia – dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e alla Settimana della Moda milanese, fino alla Fashion Week di Parigi – la modella è finalmente tornata a casa. «A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo», ha scritto nelle sue Instagram Stories, mostrando una forza e una determinazione che non si affievoliscono.

Bianca ha anche condiviso con i fan i piccoli ma importanti segnali di ripresa, come i capelli che stanno ricrescendo lentamente dopo le ultime sedute di chemioterapia, terminate circa due mesi fa. La sua battaglia continua, ma con la stessa grinta di sempre.