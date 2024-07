Bianca Censori gira praticamente nuda per Los Angeles e ora rischia il carcere

Bianca Censori

La moglie di Kanye West è stata pizzicata con un abbigliamento indecente mentre andava al solarium Melrose Tanning Company.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La moglie di Kanye West, Bianca Censori, potrebbe affrontare problemi legali a causa del suo controverso abbigliamento.

L'architetta di 29 anni ha attirato l'attenzione indossando un top completamente trasparente e minuscole mutandine beige mentre andava nel solarium Melrose Tanning Company a Los Angeles.

Secondo la legge della California, il suo abbigliamento potrebbe configurarsi come esposizione indecente, cosa che potrebbe valerle una multa salata o addirittura il carcere.. Mostra di più

La moglie di Kanye West, Bianca Censori, potrebbe affrontare problemi legali a causa del suo controverso abbigliamento.

L'architetta di 29 anni ha attirato l'attenzione indossando un top completamente trasparente che lasciava il seno esposto, mentre andava nel solarium Melrose Tanning Company a Los Angeles. Senza reggiseno, con un paio di minuscole mutandine beige, tacchi e un cappello mimetico, il suo look è stato considerato da molti come un'azione audace e provocatoria.

Secondo la legge della California, il suo abbigliamento potrebbe configurarsi come esposizione indecente. Il Codice Penale della California, Sezione 314(1), stabilisce che è un reato esporre intenzionalmente i propri genitali o il corpo nudo in un luogo pubblico o in qualsiasi altro luogo dove qualcuno potrebbe sentirsi offeso dalla mancanza di abbigliamento.

Le pene previste includono fino a sei mesi di carcere nella contea, una multa fino a $1000 (£770) o la registrazione obbligatoria come molestatore sessuale per almeno dieci anni.

Bianca è nota per i suoi outfit estremamente succinti

Bianca è nota per i suoi outfit estremamente succinti, che stanno iniziando a suscitare disapprovazione tra i residenti locali. Sabato scorso, ha indossato un minuscolo top bikini argento in un ristorante di Los Angeles durante una cena con il marito Kanye, 47 anni. I proprietari dei ristoranti locali hanno espresso il loro desiderio di vietare l'accesso alla coppia.

«Se fossi il proprietario di qualsiasi locale in cui questi due intendono entrare, direi loro che, per rispetto dei miei clienti, non è permesso entrare», ha scritto un utente sui social media. «Non li vorrei nel mio ristorante. Totalmente inappropriato e non un buon esempio per i bambini piccoli vedere questo in giro. Che cosa c'è che non va in loro?»

Bianca e Kanye sono sposati dal dicembre 2022.

Covermedia