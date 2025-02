La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Il rapper e la moglie Bianca Censori pare siano stati allontanati dalla polizia.

Hai fretta? blue News riassume per te Scandalo Bianca Censori ai Grammy Awards 2025: si è presentata alla cerimonia quasi nuda.

Per il red carpet ha optato per un abito completamente trasparente e non accessoriato. A completare il look un cappotto in pelliccia nera, che si è sfilata di fronte ai fotografi rimanendo praticamente nuda.

Fonti riportano che lei e suo marito Kanye West sono stati scortati fuori dall'evento dalla polizia. Mostra di più

Scandalo Bianca Censori ai Grammy Awards 2025. La modella, presentatasi alla cerimonia completamente nuda, è stata allontanata dall'evento con Kanye West.

Per il red carpet Bianca ha optato per un abito completamente trasparente e non accessoriato. A completare il look un cappotto in pelliccia nera, che l'ex architetta si è sfilata di fronte ai fotografi rimanendo completamente nuda.

Il mini abito, apparentemente realizzato con calze trasparenti, ha lasciato ben poco spazio all'immaginazione poiché Censori pare non indossasse della biancheria intima.

West poco dopo ha condiviso uno scatto dell'abito incriminato, commentando: «Abito Couture Grammy personalizzato per la donna più bella di sempre, il mio amore, la mia migliore amica, mia moglie». Pare che i due volessero replicare la posa assunta nella copertina dell'album «Vultures».

Scortati fuori dall'evento dalla polizia

Fonti riportano che i due sono stati scortati fuori dall'evento dalla polizia. Secondo la CNN in realtà West e Censori, dopo la sfilata sul red carpet, sono saliti a bordo della loro auto e hanno abbandonato lo show.

Kanye era stato nominato per il premio di Migliore canzone rap. Il 47enne sperava di aggiudicarsi il suo 25esimo grammofono d'oro per la collaborazione con Ty Dolla $ign, «Carnival». Tuttavia il premio è stato assegnato a Kendrick Lamar per «Not Like Us».

Per Kanye si è trattato di un ritorno ai Grammy: non partecipava alla cerimonia dal 2015.