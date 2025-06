Bianca Guaccero accende l'estate RAI: abito rosso, «Top Ten» e un amore da prima serata

Bianca Guaccero

La conduttrice torna con «Techetechete' Top Ten» e non passa inosservata: stile e sentimenti in primo piano.

Bianca Guaccero è tornata e lo ha fatto alla sua maniera: entrando a gamba tesa in questa estate televisiva con un look infuocato, un programma popolare e una storia d'amore che ha il sapore della favola moderna.

Dal 29 giugno è lei il volto di «Techetechete'» su Rai 1, mentre dal 6 luglio condurrà anche «Top Ten», la versione rinnovata del format firmato Carlo Conti.

Il ritorno sul piccolo schermo è stato accompagnato da un abito che ha fatto parlare quanto la trasmissione: un maxi dress rosso Pinko con spacco laterale, spalle strutturate e mezza manica.

Nessuna scelta casuale e Bianca lo sa bene: il rosso è il colore del carisma, dell'azione e, perché no, anche della passione. E la sua passione si vede, tanto nello stile quanto nei progetti.

Accanto a lei, nella vita, c'è Giovanni Pernice, il ballerino conosciuto a «Ballando con le stelle». Una relazione cresciuta lontano dai riflettori, ma che ora la Guaccero vive con naturalezza. Non lo nasconde, e non lo ostenta: è semplicemente parte di quella nuova armonia che si riflette anche sullo schermo.

La conduzione di «Top Ten» segna un cambio di passo rispetto al passato: la scaletta è tematica, ritmata, piena di chicche per nostalgici e non. Il primo «Techetechete'» ha già lanciato il tono giusto con Topo Gigio come protagonista, scelta tenera e furba per catturare tutte le generazioni.