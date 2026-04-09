Bianca Guaccero Con Giovanni Pernice

La conduttrice smentisce le voci su nozze e figli mentre rivendica una relazione senza tappe forzate.

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Bianca Guaccero stoppa i rumors su nozze e figli: «Ora è presto».

Il quadro emerso nelle ultime ore è chiaro: il rapporto con Giovanni Pernice è reale e solido, ma non segue le aspettative accelerate della narrazione mediatica.

La conduttrice pugliese, 45 anni, prende le distanze da una pressione che negli ultimi mesi ha già trasformato la relazione in un possibile progetto di nozze e famiglia.

Il punto emerge con precisione nell’intervista rilasciata a DiLei: «Ragazzi, così funziona «Beautiful». A casa mia no». Una frase che definisce il perimetro entro cui si muove oggi la presentatrice, lontano da automatismi sentimentali e tappe obbligate.

L’apertura resta, ma è legata a tempi più lunghi e a una costruzione consapevole.

In questo senso, la storia con il ballerino noto anche al pubblico internazionale si inserisce in una dinamica sempre più diffusa nelle relazioni dopo i quarant’anni: meno esposizione impulsiva, maggiore controllo e attenzione agli equilibri personali.

La fase attuale è segnata da una scelta precisa: non trasformare il desiderio in una decisione immediata.

Nessuna data, nessun annuncio ufficiale. Il futuro resta aperto ma non programmato.

Sul piano professionale, intanto, la conduttrice tornerà su Rai 1 dal 10 aprile con la versione speciale del programma televisivo «Dalla strada al palco», mentre la relazione prosegue lontano da accelerazioni e definizioni anticipate.