Bianca Guaccero

A «Verissimo», la showgirl Bianca Guaccero si racconta tra infanzia, ansie e rinascite. L'amore con Giovanni Pernice, la figlia Alice e il legame con il padre: «Dire "ti amo" è stata la cura. Oggi sogno una nuova vita con Giovanni, a 360 gradi».

Covermedia Covermedia

Un'infanzia fatta di cassette registrate e sogni in camera, un'adolescenza segnata dagli attacchi di panico, poi l'amore, quello vero, che arriva quando meno te lo aspetti.

Bianca Guaccero si è raccontata a cuore aperto nel salotto di «Verissimo», rivelando i momenti più intimi e fragili della sua vita, ma anche quelli che l'hanno salvata.

«Ero una bambina timida, passavo ore da sola a inventare programmi radio. Mia madre, con uno stratagemma, mi portò a un provino a 17 anni, per il film Terra bruciata. Quel giorno salii su un treno che non si è mai fermato», ha ricordato la showgirl pugliese.

Il vero salto, però, fu interiore: «Da ragazza avevo paura persino di uscire. Gli attacchi di panico mi bloccavano, ogni giorno era una sfida. Poi ho capito che dovevo inseguire la luce. Il cinema mi ha salvata, ha dato forma alla mia emotività».

«Devo tutto a i miei genitori»

Dietro il suo coraggio, due genitori che l'hanno sempre sostenuta. «Devo tutto a loro. Stanno insieme da 60 anni. Quando mio padre si è ammalato, ho superato la vergogna di dire "ti amo". Gliel'ho detto nella stanza della terapia intensiva, ed è stata quella la cura per entrambi. È stato uno dei momenti più duri della mia vita, ma anche quello che mi ha restituito forza e coraggio».

Parlando della figlia Alice, 10 anni, Bianca si commuove: «È saggia, va dritta al punto e mi apre la mente. È la mia luce».

E di luce parla anche quando racconta l'amore per Giovanni Pernice, conosciuto a «Ballando con le stelle»: «Lui non mi guarda, lui mi vede. Con lui non posso fingere, mi fa evolvere. Ridiamo tanto, l'ho aspettato tanto. Voglio portare il sole nella sua vita, non le mie paure. Sogno una nuova vita insieme a lui, a 360 gradi. Ho 44 anni, ma non smetto di credere che la vita abbia ancora molto da offrirmi».

Accanto a lei, Giovanni è presente anche per Alice: «È rispettoso, non vuole sostituirsi al papà. Ogni cosa nel nostro rapporto ha un valore, e merita rispetto».

Bianca chiude il suo racconto con un sorriso e un desiderio: «Voglio che lui sia felice, voglio che sorrida. Se Dio vorrà, costruiremo qualcosa di bello. Io ci credo». Silvia Toffanin le dà appuntamento: «Ti aspetto con una buona notizia».