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Dopo le indiscrezioni Bianca Guaccero condurrà un programma in Rai in estate? Ecco la risposta definitiva 

Covermedia

9.6.2026 - 16:30

Bianca Guaccero
Bianca Guaccero
Covermedia

Dopo le indiscrezioni sul daytime, per la conduttrice non arriva il progetto estivo ipotizzato nelle scorse settimane.

Covermedia

09.06.2026, 16:30

09.06.2026, 16:32

L'estate Rai non porterà un nuovo programma per Bianca Guaccero.

Il nome della vincitrice di «Ballando con le stelle» era stato accostato nei mesi scorsi a diverse ipotesi per il daytime, ma dalle anticipazioni sui palinsesti estivi non emerge al momento una conduzione affidata all'attrice e presentatrice pugliese.

La notizia ha attirato l'attenzione dei fan soprattutto perché arriva dopo una stagione particolarmente positiva per la conduttrice, tornata al centro della scena televisiva grazie al successo ottenuto nello show di Milly Carlucci.

Non è un addio alla TV

Nelle ultime settimane erano circolate indiscrezioni su un possibile coinvolgimento in uno dei progetti destinati alla programmazione estiva di Rai 1. Al momento, però, tali ipotesi non trovano conferma nei palinsesti anticipati dalla stampa specializzata.

La stessa Guaccero, in un'intervista rilasciata a TvBlog nel 2025, aveva raccontato il desiderio di sviluppare nuovi progetti professionali: «Ho il sogno di scrivere e creare un varietà».

L'assenza di un nuovo show non coincide però con un addio alla tv pubblica. Negli ultimi mesi la conduttrice ha continuato a collaborare con la Rai, partecipando anche alle iniziative legate a «Dalla strada al palco».

Al momento, dunque, per Bianca Guaccero non arriva il progetto estivo che alcune indiscrezioni avevano ipotizzato nei mesi scorsi. Non risultano però comunicazioni ufficiali che facciano pensare a un allontanamento della conduttrice dall'azienda.

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