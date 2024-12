Bianca Guaccero

Dopo l'esperienza nel 2008 con Pippo Baudo la showgirl sarà di nuovo nella città dei fiori.

Covermedia Covermedia

Bianca Guaccero al Festival di Sanremo 2025. Ad annunciarlo non è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, ma la stessa Guaccero.

Intervenuta al TG1, la 43enne – fresca vincitrice di Ballando con le Stelle – ha confermato la novità: «Sono stata a Sanremo nel 2008 a 27 anni. Torno a 43 anni perché Carlo qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa e amando io Sanremo non potevo essere che la persona più felice a cui ha rivolto questo invito».

Ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove, Bianca Guaccero ha rivelato qualcosa in più: «Qualche tempo fa mi ha chiamata Carlo Conti e mi ha chiesto di presentare il PrimaFestival. Io sono stata felicissima perché non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata».

Al fianco della conduttrice, secondo le indiscrezioni, dovrebbe esserci Gabriele Corsi.

Il PrimaFestival non sarà l'unico impegno lavorativo di Bianca Guaccero nel 2025. La conduttrice inizierà l'anno su Rai 3 con Viva Puccini, un evento speciale in musica in occasione del centenario di Giacomo Puccini, e pochi giorni dopo sarà accanto a Nek nella nuova edizione di Dalla strada al palco, il talent show di Rai 2 dedicato a cantanti, musicisti e artisti di strada.