  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«È molto bella» Bianca Guaccero torna in una serie fiction targata Rai

Covermedia

11.9.2025 - 11:00

Bianca Guaccero
Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ritorna sul set per una nuova serie fiction: riprese imminenti targate Rai 1 per l'attrice.

Covermedia

11.09.2025, 11:00

11.09.2025, 11:40

Bianca Guaccero annuncia il rientro in fiction. L'ex conduttrice di «Detto, Fatto» tornerà a recitare in una nuova serie di Rai 1, con le riprese «a breve».

Lo ha comunicato durante il «Galà della cultura Io sono Capitale di Puglia», a Lucera: «Tra poco inizio a girare questa serie per Rai 1 ed è molto bella». E ancora: «Questa storia mi ha molto appassionata, molto divertente e molto femminile».

Fonti concordi riferiscono che l'annuncio segna il ritorno al set dopo quattro anni, in scia alla vittoria a «Ballando con le stelle» e agli ultimi impegni da conduttrice fra «PrimaFestival» e «Dalla strada al palco».

Dalle rubriche televisive emerge il titolo in lavorazione «Ci vorrebbe un'amica», ma tempistiche e cast restano da definire. Non ci sono comunicazioni ufficiali della Rai sul progetto. L'ultimo ruolo seriale della Guaccero risale a «Fino all'ultimo battito» (2021).

L'annuncio, con toni misurati, invita alla prudenza sui dettagli produttivi ma conferma un orientamento narrativo al femminile, coerente con parte della sua filmografia.

Per ora, la certezza è una: Guaccero è pronta a rimettere piede sul set, riportando il suo nome tra le protagoniste della serialità di Rai 1.

I più letti

Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk
Avanti e indietro sulla linea del fronte, ma ora Kiev fa volare i Flamingo. Ecco la situazione
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Aperto il testamento di Pippo Baudo, ecco a chi andrà l'eredità milionaria del conduttore
Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati

Altre notizie

Musica. «Wish You Were Here», l'album che consacrò i Pink Floyd, compie 50 anni

Musica«Wish You Were Here», l'album che consacrò i Pink Floyd, compie 50 anni

Cinema. In «Per te» Edoardo Leo racconta la vera storia di Mattia Piccoli

CinemaIn «Per te» Edoardo Leo racconta la vera storia di Mattia Piccoli

Per la 14esima volta. L'assassino di John Lennon si vede ancora negata la libertà vigilata

Per la 14esima voltaL'assassino di John Lennon si vede ancora negata la libertà vigilata