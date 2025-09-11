Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ritorna sul set per una nuova serie fiction: riprese imminenti targate Rai 1 per l'attrice.

Bianca Guaccero annuncia il rientro in fiction. L'ex conduttrice di «Detto, Fatto» tornerà a recitare in una nuova serie di Rai 1, con le riprese «a breve».

Lo ha comunicato durante il «Galà della cultura Io sono Capitale di Puglia», a Lucera: «Tra poco inizio a girare questa serie per Rai 1 ed è molto bella». E ancora: «Questa storia mi ha molto appassionata, molto divertente e molto femminile».

Fonti concordi riferiscono che l'annuncio segna il ritorno al set dopo quattro anni, in scia alla vittoria a «Ballando con le stelle» e agli ultimi impegni da conduttrice fra «PrimaFestival» e «Dalla strada al palco».

Dalle rubriche televisive emerge il titolo in lavorazione «Ci vorrebbe un'amica», ma tempistiche e cast restano da definire. Non ci sono comunicazioni ufficiali della Rai sul progetto. L'ultimo ruolo seriale della Guaccero risale a «Fino all'ultimo battito» (2021).

L'annuncio, con toni misurati, invita alla prudenza sui dettagli produttivi ma conferma un orientamento narrativo al femminile, coerente con parte della sua filmografia.

Per ora, la certezza è una: Guaccero è pronta a rimettere piede sul set, riportando il suo nome tra le protagoniste della serialità di Rai 1.