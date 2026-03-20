Reese Witherspoon con Nicole Kidman

Liane Moriarty annuncia il nuovo romanzo sequel, base della stagione 3 della serie HBO: la storia riparte dieci anni dopo.

Covermedia Covermedia

L'attesa per la terza stagione di «Big Little Lies» prende finalmente forma.

Liane Moriarty, autrice del romanzo da cui è tratta la serie HBO, ha svelato i primi dettagli del sequel letterario «Big Little Truths», destinato a diventare la base narrativa dei nuovi episodi.

In un'intervista a USA Today, la scrittrice ha annunciato che il libro sarà pubblicato il 25 agosto. La storia riprende le vicende delle protagoniste – Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie – unite da un legame indissolubile nato durante un'indagine per omicidio. Questa volta, però, il racconto compie un salto in avanti di dieci anni.

«Se qualcuno non veniva invitato a una festa di compleanno, i sentimenti venivano feriti», anticipa la sinossi. «Ma sono passati dieci anni e i ragazzi sono ora al liceo, con tutto il carico di drammi che accompagna l'adolescenza».

La terza stagione della serie è stata annunciata ufficialmente in autunno, con Nicole Kidman e Reese Witherspoon pronte a guidare nuovamente il cast. Atteso anche il ritorno di Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz. Kidman e Witherspoon saranno inoltre produttrici esecutive del progetto.

Fin dal debutto nel 2017, «Big Little Lies» si è imposta come uno dei titoli più premiati della televisione contemporanea, conquistando numerosi Emmy, tra cui miglior miniserie, miglior attrice protagonista per Kidman, miglior attrice non protagonista per Dern e miglior attore non protagonista per Alexander Skarsgård.

La seconda stagione è arrivata nel 2019, arricchita dalla presenza di Meryl Streep, entrata a far parte di un cast già costellato di star.