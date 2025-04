Il più grande concorso musicale del mondo torna in Svizzera! Ben 69 anni dopo la sua prima edizione a Lugano, l'Eurovision arriva a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025. Volete vivere questo momento unico dal vivo? Partecipate al concorso organizzato da Swisscom e vincete i biglietti per l'evento pop dell'anno.

Partecipate al concorso organizzato da Swisscom e vincete i biglietti per l'evento pop dell'anno. SDA

Redazione blue News Barman Nicolas

🎤 ESC 2025: la Svizzera al centro dell'Europa musicale

Grazie alla storica vittoria di Nemo a Malmö nel 2024, l'Eurovision Song Contest (ESC) tornerà finalmente in Svizzera, per la prima volta dal 1989. Con la sua performance elettrizzante e il suo potente messaggio, il cantante svizzero è entrato nella storia della musica svizzera.

Di conseguenza a maggio 2025 Basilea diventerà la capitale europea del pop, con lo slogan «United by Music».

📅 Date da ricordare Martedì 13 maggio 2025 alle 21:00: prima semifinale

Giovedì 15 maggio 2025 alle 21:00: seconda semifinale

Sabato 17 maggio 2025 alle 21:00: gran finale Mostra di più

🚨 Biglietti in pochi minuti , ma c'è una seconda possibilità

Il fermento è immenso: tutti i biglietti per gli spettacoli dal vivo sono andati esauriti in soli sette minuti dalla messa in vendita ufficiale.

Molti fan non sono riusciti ad accaparrarsi la possibilità di assistere dal vivo all'evento, nonostante abbiano atteso a lungo la messa in vendita dei ticket.

Ma non tutto è perduto: avete un'altra possibilità! Swisscom mette in palio i biglietti con un concorso esclusivo.

Il concorso

Partecipare è facile, basta cliccare su questo link:

👉 Partecipa al concorso qui

📅 Data limite per partecipare: 7 maggio 2025

Buona fortuna!