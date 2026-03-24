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La causa civile riporta alla luce un presunto abuso del 1972: la vittima ottiene un risarcimento milionario dopo decenni.

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Una giuria in California ha ritenuto Bill Cosby responsabile di aggressione sessuale, assegnando a Donna Motsinger un risarcimento di circa 18 milioni di euro.

La decisione è arrivata al termine del processo civile, come riportato dal «Guardian». La donna ha testimoniato di essere stata drogata e violentata nel 1972, quando lavorava come cameriera, dopo aver bevuto un bicchiere di vino offertole da Cosby nella sua limousine.

Motsinger ha potuto avviare l'azione legale grazie a una modifica delle leggi californiane, che ha esteso i termini di prescrizione per i casi di violenza sessuale. Dopo il verdetto, ha definito il processo un percorso lungo oltre cinque decenni per ottenere giustizia.

Cosby, per anni tra i volti più celebri della comicità americana e protagonista della serie «I Robinson», è progressivamente scomparso dalla scena pubblica nell'ultimo decennio, travolto da numerose accuse di abusi sessuali. Negli anni ha affrontato diversi procedimenti civili.

L'attore aveva già scontato tre anni di carcere dopo la condanna del 2018 per aggressione sessuale. Nel 2021 era stato però rilasciato, dopo che un tribunale superiore aveva annullato la sentenza stabilendo che i suoi diritti erano stati violati dai pubblici ministeri.

Un legale di Cosby ha dichiarato che l'attore intende presentare ricorso contro quest'ultimo verdetto.