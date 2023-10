Bill Cosby

Dopo oltre 50 anni, una donna ha presentato una denuncia contro l’ex comico, sostenendo di essere stata drogata e violentata nel camerino di un teatro.

Piovono nuove accuse su Bill Cosby.

Dai documenti legali ottenuti da Fox News Digital, l’ex attore de «I Robinson» è stato denunciato a Los Angeles per stupro e sequestro di persona.

La presunta vittima, Donna Motsinger, ha dichiarato di essere stata drogata e violentata dal comico, conosciuto mentre era in servizio al ristorante The Trident a Sausalito, California. I fatti risalgono al 1972.

Secondo il racconto della donna, Cosby – dopo averla seguita fino a casa – le avrebbe chiesto di partecipare al suo show al Circle Star Theater, dove stava girando la sua stand-up comedy «Inside the Mind of Bill Cosby». All’interno di una limousine, l’attore avrebbe poi offerto un bicchiere di vino durante il tragitto. Arrivata al camerino di Bill, la donna ha «iniziato a stare male e il Sig. Cosby le ha offerto ciò che pensava fosse un’aspirina». Da quel momento in poi la donna sostiene di non ricordare più nulla.

Motsinger ha poi aggiunto di essersi svegliata nella sua casa «svestita, con indosso soltanto l’intimo, senza top, senza reggiseno, senza pantaloni. Si era resa conto di essere stata drogata e stuprata da Bill Cosby».

La donna ha citato in giudizio anche la compagnia di produzione di Cosby, Jemmin Inc. e il Circle Star Theater per non aver «garantito la sicurezza dei suoi ospiti per mano dei suoi artisti». Motsinger chiede danni non specificati.

Nel corso degli ultimi dieci anni, Cosby è stato denunciato per abusi sessuali da oltre 60 donne, nonostante lui si sia sempre professato innocente.

È stato condannato nel 2018 in Pennsylvania, per poi essere rilasciato nel 2021 dopo un ribaltamento della sentenza.

Covermedia