Spettacolo Bill Gates ammette: «Frequentare Epstein è stato un enorme errore»

Covermedia

26.2.2026 - 11:00

Bill Gates
Bill Gates

Il fondatore di Microsoft si scusa per i rapporti con il finanziere e conferma relazioni extraconiugali durante il matrimonio con Melinda French Gates.

Covermedia

26.02.2026, 11:00

26.02.2026, 11:18

Bill Gates definisce «un enorme errore» il tempo trascorso con Jeffrey Epstein e chiede scusa per le conseguenze delle proprie scelte. Le dichiarazioni emergono durante un incontro interno alla Gates Foundation, secondo una registrazione ottenuta dal Wall Street Journal.

«È stato un enorme errore trascorrere del tempo con Epstein. Mi scuso con le persone che sono state coinvolte a causa dell'errore che ho commesso», avrebbe detto il miliardario.

Epstein, finanziere condannato per reati sessuali, è morto suicida nel 2019 a 66 anni mentre era detenuto in un carcere federale. Gates ha sostenuto di non aver mai visto né compiuto nulla di «illecito» durante gli incontri con lui. «Per essere chiari, non ho mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che gli stavano intorno», ha aggiunto.

Durante l'incontro, Gates ha confermato relazioni extraconiugali risalenti agli anni del matrimonio con Melinda French Gates, dal 1994 al 2021.

«Ho avuto delle relazioni, una con una giocatrice russa di bridge conosciuta durante eventi legati a questo sport e una con una fisica nucleare russa incontrata attraverso attività professionali», ha dichiarato.

Presunti rapporti sessuali di Gates con due «ragazze russe»

Le sue parole arrivano dopo la pubblicazione, a fine gennaio, di una nuova tranche di documenti legati a Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. Tra i documenti figurava anche un'e-mail mai inviata che menzionava presunti rapporti sessuali di Gates con due «ragazze russe» e un'infezione sessualmente trasmissibile.

Gates sostiene di aver conosciuto Epstein nel 2011 e di aver interrotto i contatti nel 2014.

«Sapere ciò che so oggi rende tutto ancora più grave, non solo per i suoi crimini passati, ma perché ora è chiaro che quel comportamento è continuato nel tempo», ha affermato.

