Bill Gates

L'ex CEO di Microsoft ribadisce la totale assenza di rapporti finanziari con Epstein, morto suicida nel 2019 in attesa di processo per traffico sessuale.

Covermedia Covermedia

Bill Gates, ex CEO di Microsoft, ha recentemente affrontato il tema delle sue passate frequentazioni con Jeffrey Epstein, l'imprenditore caduto in disgrazia per accuse di traffico sessuale.

«Ripensandoci, fui sciocco a passare del tempo con lui», ha dichiarato Gates al Wall Street Journal. «Epstein riusciva ad avvicinare varie persone passando del tempo con altri. È stata una mossa davvero stupida da parte mia. Pensavo che potesse aiutarmi con la filantropia per la salute globale, ma in realtà non ha portato a nulla. È stato solo un enorme errore».

Alla domanda se le sue connessioni con Epstein lo abbiano portato a riflettere meglio su chi incontrare, Gates ha risposto: «Decisamente. Stiamo scherzando?».

Epstein avrebbe minacciato di divulgare una presunta relazione extraconiugale di Gates

Nel 2023, il Wall Street Journal ha rivelato che Epstein avrebbe minacciato di divulgare una presunta relazione extraconiugale di Gates con una giocatrice di bridge russa, risalente al 2017, periodo in cui l'imprenditore era ancora sposato con Melinda Gates.

All'epoca, un portavoce di Gates dichiarò: «Il signor Gates ha incontrato Epstein esclusivamente per scopi filantropici. Dopo ripetuti tentativi falliti di coinvolgerlo oltre queste attività, Epstein cercò senza successo di sfruttare una relazione passata per minacciarlo. Bill non ha mai avuto rapporti finanziari con Epstein. Come ha già detto, è stato un errore incontrarlo».

Jeffrey Epstein si è tolto la vita nel 2019 mentre era in attesa di processo per accuse federali di cospirazione e traffico sessuale. Aveva 66 anni.

La vicenda continua a gettare ombre su chiunque abbia avuto contatti con lui, incluso uno degli uomini più influenti del pianeta.