Bill Nighy

L'attore britannico Bill Nighy, già ministro della magia nei film originali, è pronto a tornare a Hogwarts per interpretare il professor Lumacorno nella nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling, attesa per il 2027.

Bill Nighy, tra i volti più amati del cinema britannico, è pronto a unirsi al cast della nuova serie televisiva di «Harry Potter» prodotta da HBO, nei panni del professor Horace Lumacorno.

Secondo quanto riportato dal «Sun on Sunday», l'attore ha già sostenuto diversi screen test e sarebbe «pronto a firmare per il ruolo».

Per i fan della saga, Nighy non è una novità nel mondo creato da J.K. Rowling: aveva già interpretato il ministro della magia Rufus Scrimgeour nei film originali. Ora, quasi 20 anni dopo, potrebbe tornare a sedersi tra i banchi di Hogwarts – questa volta come insegnante di Pozioni.

Secondo le prime anticipazioni, l'attore avrebbe già accettato di prestare la voce a Lumacorno per una nuova serie audio dedicata all'universo magico, e la trasposizione televisiva sembra il passo successivo.

«È solo questione di tempo prima che i contratti vengano firmati», avrebbe dichiarato una fonte vicina alla produzione.

«Sono felice di essere stato chiamato»

Nel cast figurano anche altri nomi noti: il comico Paul Whitehouse, scelto per interpretare Argus Gazza, e Nick Frost, che vestirà i panni di Rubeus Hagrid, ruolo reso immortale dal compianto Robbie Coltrane.

Le riprese per la parte del professor Lumacorno dovrebbero iniziare nell'agosto del prossimo anno.

«Sono felice di essere stato chiamato a interpretare il professore, dopo aver già vestito i panni di un ministro della magia», ha raccontato Nighy parlando del suo recente coinvolgimento nell'audio-serie. «Sono sempre grato quando mi chiedono di interpretare accademici, visto che non ho mai proseguito gli studi».

La nuova serie di «Harry Potter» – basata fedelmente sui romanzi originali di J.K. Rowling – promette di riportare sullo schermo l'intera storia, con nuovi attori e un tono più vicino ai libri. Il primo episodio è previsto per il 2027, ma l'attesa, tra i fan del mondo magico, è già alle stelle.