  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Bill Nighy nel cast della serie di Harry Potter: ecco chi sarà

Covermedia

17.11.2025 - 11:00

Bill Nighy
Bill Nighy

L'attore britannico Bill Nighy, già ministro della magia nei film originali, è pronto a tornare a Hogwarts per interpretare il professor Lumacorno nella nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling, attesa per il 2027.

Covermedia

17.11.2025, 11:00

17.11.2025, 11:14

Bill Nighy, tra i volti più amati del cinema britannico, è pronto a unirsi al cast della nuova serie televisiva di «Harry Potter» prodotta da HBO, nei panni del professor Horace Lumacorno.

Secondo quanto riportato dal «Sun on Sunday», l'attore ha già sostenuto diversi screen test e sarebbe «pronto a firmare per il ruolo».

Per i fan della saga, Nighy non è una novità nel mondo creato da J.K. Rowling: aveva già interpretato il ministro della magia Rufus Scrimgeour nei film originali. Ora, quasi 20 anni dopo, potrebbe tornare a sedersi tra i banchi di Hogwarts – questa volta come insegnante di Pozioni.

Secondo le prime anticipazioni, l'attore avrebbe già accettato di prestare la voce a Lumacorno per una nuova serie audio dedicata all'universo magico, e la trasposizione televisiva sembra il passo successivo.

«È solo questione di tempo prima che i contratti vengano firmati», avrebbe dichiarato una fonte vicina alla produzione.

Harry Potter. Warwick Davis ritorna a Hogwarts: sarà il professor Flitwick nella serie tv

Harry PotterWarwick Davis ritorna a Hogwarts: sarà il professor Flitwick nella serie tv

«Sono felice di essere stato chiamato»

Nel cast figurano anche altri nomi noti: il comico Paul Whitehouse, scelto per interpretare Argus Gazza, e Nick Frost, che vestirà i panni di Rubeus Hagrid, ruolo reso immortale dal compianto Robbie Coltrane.

Le riprese per la parte del professor Lumacorno dovrebbero iniziare nell'agosto del prossimo anno. 

«Sono felice di essere stato chiamato a interpretare il professore, dopo aver già vestito i panni di un ministro della magia», ha raccontato Nighy parlando del suo recente coinvolgimento nell'audio-serie. «Sono sempre grato quando mi chiedono di interpretare accademici, visto che non ho mai proseguito gli studi».

La nuova serie di «Harry Potter» – basata fedelmente sui romanzi originali di J.K. Rowling – promette di riportare sullo schermo l'intera storia, con nuovi attori e un tono più vicino ai libri. Il primo episodio è previsto per il 2027, ma l'attesa, tra i fan del mondo magico, è già alle stelle.

Ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. Al via le riprese di «Harry Potter», la nuova serie TV targata HBO Max

Ispirata ai romanzi di J.K. RowlingAl via le riprese di «Harry Potter», la nuova serie TV targata HBO Max

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Trump si separa da Marjorie Taylor Greene, cos'è successo con la sua sostenitrice più accanita?
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
La stagione olimpica sciistica inizia con dei segnali d'allarme per la Svizzera

Altre notizie

30 anni dopo. Raggiunto un accordo milionario tra O.J. Simpson e la famiglia di Ron Goldman

30 anni dopoRaggiunto un accordo milionario tra O.J. Simpson e la famiglia di Ron Goldman

Dopo il divorzio da Totti. Ilary Blasi sarebbe pronta a sposare Bastian Muller già a giugno?

Dopo il divorzio da TottiIlary Blasi sarebbe pronta a sposare Bastian Muller già a giugno?

Da sogno a incubo. Eva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Da sogno a incuboEva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»