James Cameron & Billie Eilish (Paramount). Covermedia

La pellicola, co-diretta con James Cameron, arriverà al cinema nel marzo 2026.

Covermedia Covermedia

Uscirà il 20 marzo 2026 il film concerto in 3D tratto da «Hit Me Hard And Soft: The Tour», l'esperienza live che Billie Eilish ha voluto trasformare in un vero evento cinematografico.

La cantante si è sbottonata durante l'ultima tappa della tournée a San Francisco, condividendo poi sui social l'entusiasmo per il progetto.

Il film, realizzato insieme a James Cameron e distribuito da Paramount Pictures, è stato girato a Manchester durante quattro serate consecutive. A testimonianza del legame speciale con la tournée, Eilish ha accompagnato il suo post con una foto in bianco e nero scattata dietro le quinte: «Questo è stato uno dei miei tour preferiti in assoluto. Quindi, co-dirigere questo film con James Cameron è stato un sogno che si avvera. Non vedo l'ora che lo vediate».

Anche il regista di «Titanic» e «Avatar» ha celebrato la collaborazione, definendola «un onore e un divertimento». Un connubio che unisce la potenza visiva del 3D e l'energia scenica della cantante.

La tournée «Hit Me Hard And Soft», partita nel settembre 2024 a supporto del terzo album dell'artista, ha riscosso un successo globale.

E per la 23enne non è certo la prima avventura sul grande schermo: nel 2021 erano arrivati il film concerto «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles» e il documentario «Billie Eilish: The World's A Little Blurry». Con questo nuovo progetto, però, Eilish sembra voler alzare ancora una volta l'asticella.