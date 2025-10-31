  1. Clienti privati
Appello globale alla solidarietà Billie Eilish dona milioni in beneficenza e poi si rivolge ai miliardari: «Fate del bene»

Covermedia

31.10.2025 - 11:00

Billie Eilish
Billie Eilish

Durante la cerimonia dei «WSJ. Magazine Innovator Awards», Billie Eilish ha sorpreso il pubblico con un discorso potente e una donazione da 11,5 milioni di euro alle cause ambientali e sociali.

Covermedia

31.10.2025, 11:00

31.10.2025, 11:08

Billie Eilish ha trasformato un momento di celebrazione in un appello globale alla solidarietà.

Mercoledì sera, sul palco dei «WSJ. Magazine Innovator Awards», la cantante 23enne ha ricevuto il premio come Music Innovator of the Year e, con la sua solita schiettezza, ha chiesto ai più ricchi del pianeta di «usare il loro denaro per fare del bene».

«Viviamo in un periodo davvero buio, in cui le persone hanno bisogno più che mai di empatia e di aiuto», ha detto Eilish nel suo discorso di accettazione. «Se avete soldi, sarebbe bello usarli per qualcosa di positivo. Magari donateli a chi ne ha bisogno».

Poi, rivolgendosi direttamente ai miliardari presenti in sala – tra cui Mark Zuckerberg, George Lucas, Spike Lee, Hailey Bieber e Chris Rock – ha aggiunto con un sorriso: «Vi amo tutti, ma qui dentro c'è gente con molti più soldi di me. Se sei un miliardario, perché lo sei ancora? Nessun rancore... ma sì, date via i vostri soldi».

Risate e applausi, ma Zuckerberg non ha battuto le mani

Le sue parole hanno suscitato risate e applausi, anche se – secondo i presenti – Zuckerberg non avrebbe battuto le mani al termine del discorso.

Poco prima, Stephen Colbert aveva annunciato in anteprima la notizia della donazione: Billie Eilish destinerà 11,5 milioni di euro, ricavati dal suo recente tour mondiale «Hit Me Hard and Soft», a organizzazioni impegnate per l'equità alimentare, la giustizia climatica e la riduzione dell'inquinamento da carbonio.

«È straordinario», ha commentato Colbert dal palco. «Billie Eilish donerà i proventi del suo tour a sostegno di progetti e voci dedicate a combattere la crisi climatica. Billie, a nome di tutta l'umanità, grazie».

