Billie Eilish

La cantante e il regista stanno collaborando per un inedito progetto cinematografico, come anticipato dall'artista durante un recente concerto a Manchester.

Covermedia

È in arrivo un'inedita collaborazione tra Billie Eilish e James Cameron.

Ad annunciarlo è stata la cantante durante il suo ultimo concerto a Manchester. «Come avete notato oggi ci sono più telecamere del solito», ha detto Billie rivolgendosi al pubblico. «Fondamentalmente, non posso anticipare troppo, ma quello che posso dire è che sto lavorando su qualcosa di molto molto speciale con una persona che risponde al nome di James Cameron, sarà un progetto in 3D!».

«Quindi, godetevi questi quattro concerti qui a Manchester, io e voi siamo parte di qualcosa che sto creando con lui. Lui è da qualche parte tra il pubblico, per dire. Quindi non preoccupatevi, probabilmente indosserò questo outfit per quattro giorni di fila».

In passato, l'artista ha rilasciato «Billie Eilish: The World's a Little Blurry» del 2021, e il film-concerto «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles».

La star è al momento in tour per promuovere il suo terzo album «Hit Me Hard and Soft», rilasciato lo scorso anno. Dopo gli show di Manchester, Billie sarà di scena in Giappone e successivamente negli Stati Uniti.