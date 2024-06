Billie Eilish

La cantante racconta alcuni retroscena della sua vita privata.

Billie Eilish parla della sua vita romantica e ammette di essere quasi sempre lei a concludere le sue storie d'amore. La cantante 22enne capisce quando è l'ora di staccare la spina a una relazione. Tuttavia, la popstar rifiuta di essere etichettata come una spezzacuori.

Parlando della sua vita privata con il magazine Interview, Billie ha dichiarato: «Non voglio scendere troppo nei dettagli, perché non vorrei risultare presuntuosa, ma io non sono mai stata lasciata. Sono sempre stata io a rompere».

Billie non è d'accordo con chi la descrive come una donna fredda e crudele. «Quando le persone sentono queste storie, pensano: «Allora non fai altro che spezzare cuori». Sicuramente, ma non è che gli altri siano completamente innocenti. Sono la prima a volerne uscire perché evidentemente le cose non funzionavano più».

Sull'amore, la giovane artista non ha ancora le idee chiare: «Non so quante volte sia stata veramente innamorata. Penso che ci siano diverse versioni dell'amore. Si può essere innamorati, ma magari non profondamente».

In passato Billie è stata accostata agli attori Brandon Quentin Adams e Matthew Tyler Vorce e al cantante Jesse Rutherford. Al recente Met Gala, è stata beccata mentre si scambiava un bacio con la star di YouTube Quenlin Blackwell.

