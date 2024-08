Alessandro Costacurta

L'ex calciatore parla per la prima volta del rapporto con il figlio 19enne, recentemente finito al centro di una bufera per una serie di post sui social network.

Billy Costacurta rompe il silenzio sul rapporto con il figlio Achille.

Il ragazzo, 19 anni, è finito al centro di una bufera dopo una serie di storie su Instagram che mostravano delle bustine con una sospetta polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il suo nome, oltre a insulti nei confronti della madre Martina Colombari.

«Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente», ha detto l'ex calciatore, protagonista di «Stories» di SkyTg24 in onda lunedì prossimo, al fianco della moglie Martina.

«Vedo che insieme a mio figlio c'è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo», ha aggiunto.

