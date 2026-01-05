Billy Joel

Prima esibizione dal ritiro per problemi neurologici.

Billy Joel canta di nuovo dal vivo. Il cantautore statunitense si è esibito per la prima volta davanti a un pubblico dopo lo stop ai tour annunciato in maggio, legato a una patologia neurologica che compromette l'equilibrio.

L'occasione è arrivata in Florida, nella contea di Palm Beach, dove Billy Joel è salito a sorpresa sul palco insieme ai Turnstiles, tribute band che prende il nome da uno dei suoi album più celebri degli anni Settanta.

Un'apparizione informale ma carica di significato, che ha segnato il suo ritorno alla performance pubblica.

Joel ha cantato e suonato il pianoforte

Con indosso un cappellino nero e una giacca invernale, Joel ha cantato e suonato il pianoforte su due brani simbolo del suo repertorio, «Big Shot» e «We Didn't Start the Fire», accolti con entusiasmo dal pubblico presente. Sul palco sono salite anche la moglie Alexis Roderick e le due figlie della coppia, che hanno improvvisato un breve balletto, contribuendo a rendere il momento ancora più intimo.

Secondo i racconti dei presenti, Joel avrebbe chiesto il permesso di unirsi al gruppo poco prima dell'esibizione. «Non avevo programmato di lavorare stasera», ha detto sorridendo alla folla, come mostrano alcuni video girati dai fan.

Camminando con l'aiuto di un bastone, ha poi scherzato con il frontman della band prima di attaccare uno dei suoi classici: «Posso provarci. Conosco il tizio che l'ha scritta».

Diagnosi di idrocefalo normoteso

Il ritorno sul palco arriva dopo la decisione di cancellare tutti gli impegni live, presa in seguito alla diagnosi di idrocefalo normoteso, una condizione causata dall'accumulo di liquido nel cervello.

In un'intervista rilasciata a Bill Maher in luglio, Joel aveva spiegato di sentirsi bene, a eccezione delle difficoltà di equilibrio, emerse in modo evidente dopo una caduta avvenuta durante un concerto nel febbraio 2025.

Un ritorno breve, non annunciato, ma sufficiente a rassicurare i fan e a ricordare quanto il palco resti, per Billy Joel, un luogo naturale.