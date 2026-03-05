Billy Porter

L'attore e cantante Billy Porter, star della serie «Pose», ha rischiato la vita dopo una grave infezione. Ricoverato d'urgenza lo scorso settembre, è stato collegato a un respiratore. «Sono un miracolo vivente», dice oggi, ricordando i momenti più drammatici della sua convalescenza.

Covermedia Covermedia

Nel settembre scorso, Billy Porter ha sfiorato la morte a causa di una grave sepsi. In una nuova intervista, l'attore premio Tony ha raccontato come una semplice visita medica di routine si sia trasformata in una lotta per la vita.

Porter ha dovuto lasciare anticipatamente la produzione di Broadway «Cabaret at the Kit Kat Club» dopo aver ricevuto la diagnosi di sepsi grave.

Durante l'intervista per il programma «Outlaws with TS Madison», ha spiegato l'inizio del suo calvario: un calcolo renale bloccato nell'uretra, che ha provocato un'infezione esplosiva.

«Quando sono intervenuti, c'era già pus, bile e infezione dietro il calcolo. Sono diventato uroseptico in pochi minuti», ha raccontato.

«Sono stato morto per tre giorni»

L'infezione si è rapidamente aggravata, costringendo i medici a collegarlo a un sistema di supporto vitale extracorporeo (ECMO), una macchina che ossigena il sangue quando cuore e polmoni non riescono più a farlo autonomamente.

«Sono stato morto per tre giorni. Sono un miracolo. Sono un miracolo che cammina», ha dichiarato il 56enne, visibilmente commosso.

Ma non finisce lì. Dopo essere stato staccato dal macchinario, i medici hanno scoperto che una delle sue gambe aveva sviluppato la sindrome compartimentale, una condizione che interrompe il flusso di ossigeno ai muscoli.

«Hanno dovuto aprirmi la gamba su entrambi i lati mentre ero in coma, lasciandola aperta per due giorni per salvarla», ha raccontato.

Oggi, guardando a quell'esperienza, Porter riflette su come la sua vita sia cambiata. «Seduto sul letto d'ospedale ho sentito tre cose», ha spiegato. «La prima: lavora in modo più intelligente, non più duro. La seconda: sii obbediente e rispondi alla chiamata. E la terza: non smettere mai più di dire la verità».