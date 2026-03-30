Royal FamilyIl principe Filippo, marito della regina Elisabetta, ha vissuto 8 anni con un tumore al pancreas
SDA
30.3.2026 - 13:43
Il principe Filippo ha convissuto con un tumore al pancreas per otto anni prima della sua morte, avvenuta al castello di Windsor il 9 aprile del 2021 all'età di 99 anni.
Keystone-SDA
30.03.2026, 13:43
30.03.2026, 14:24
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Emerge da una nuova biografia di Elisabetta II, dal titolo «Queen Elizabeth II», dello storico Hugo Vickers, secondo cui al duca di Edimburgo fu diagnosticata una forma inoperabile della malattia nel giugno 2013, quindi a 91 anni, in un ospedale di Londra.
Nonostante la diagnosi avesse inizialmente indotto a credere che il consorte della defunta regina non sarebbe più apparso in pubblico, Vickers scrive che «il duca ebbe la meglio sui pessimisti».
Il libro rivela inoltre che Filippo «non desiderava raggiungere i cento anni» a causa dell'insofferenza per il clamore legato a tali ricorrenze.
Lo storico racconta anche che, durante l'ultima notte a Windsor, il principe avrebbe eluso la sorveglianza delle infermiere per raggiungere l'Oak Room con il suo deambulatore e concedersi un'ultima birra.