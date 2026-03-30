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Royal Family Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, ha vissuto 8 anni con un tumore al pancreas

SDA

30.3.2026 - 13:43

Il duca di Edimburgo si sarebbe concesso una birra durante l'ultima notte a Windsor.
Il duca di Edimburgo si sarebbe concesso una birra durante l'ultima notte a Windsor.
Keystone

Il principe Filippo ha convissuto con un tumore al pancreas per otto anni prima della sua morte, avvenuta al castello di Windsor il 9 aprile del 2021 all'età di 99 anni.

Keystone-SDA

30.03.2026, 13:43

30.03.2026, 14:24

Emerge da una nuova biografia di Elisabetta II, dal titolo «Queen Elizabeth II», dello storico Hugo Vickers, secondo cui al duca di Edimburgo fu diagnosticata una forma inoperabile della malattia nel giugno 2013, quindi a 91 anni, in un ospedale di Londra.

Nonostante la diagnosi avesse inizialmente indotto a credere che il consorte della defunta regina non sarebbe più apparso in pubblico, Vickers scrive che «il duca ebbe la meglio sui pessimisti».

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La patologia rimasta latente

Filippo ha infatti continuato a svolgere incarichi ufficiali fino al 2017, spegnendosi quattro anni dopo, a soli due mesi dal suo centesimo compleanno.

Il certificato di morte ufficiale riportava come causa la vecchiaia, una dicitura coerente con l'età avanzata raggiunta dal principe consorte.

La patologia di cui parla Vickers sarebbe rimasta in una condizione latente per un periodo così lungo.

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Non voleva arrivare ai 100 anni?

Il libro rivela inoltre che Filippo «non desiderava raggiungere i cento anni» a causa dell'insofferenza per il clamore legato a tali ricorrenze.

Lo storico racconta anche che, durante l'ultima notte a Windsor, il principe avrebbe eluso la sorveglianza delle infermiere per raggiungere l'Oak Room con il suo deambulatore e concedersi un'ultima birra.

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