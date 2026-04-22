Jaafar Jackson

Il film sul Re del Pop, con Jaafar Jackson, debutta con recensioni contrastanti: convincono le performance, meno la narrazione.

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Le prime recensioni del biopic «Michael», dedicato a Michael Jackson e interpretato dal nipote Jaafar Jackson, non entusiasmano la critica. Alla fine dell'embargo su Rotten Tomatoes, il film si ferma al 32%, ben sotto la soglia del 60% considerata generalmente positiva.

Tra i giudizi favorevoli, The Hollywood Reporter sottolinea l'effetto nostalgia: «Se provi anche solo un minimo di nostalgia per quando le sue canzoni dominavano classifiche, feste e piste da ballo, il film offre un'esperienza coinvolgente».

Anche USA Today promuove la prova del protagonista: «Jaafar condivide con lo zio il sorriso magnetico, la figura slanciata e lo sguardo iconico. Ma sono soprattutto i movimenti di danza e la naturalezza della recitazione a risultare estremamente curati».

Molto più dure le testate britanniche. BBC lo definisce «piatto e poco convincente», assegnando una sola stella.

The Guardian parla di un biopic «banale, edulcorato e debole», mentre The Independent lo giudica «involontariamente ridicolo», accusandolo di trasformare Jackson in una figura quasi messianica.

Secondo Empire, il problema centrale resta l'equilibrio del racconto: «Le impressionanti performance musicali e coreografiche non bastano a compensare l'assenza di una parte fondamentale della storia dell'artista».

Il film ripercorre la carriera di Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 fino al successo da solista. Nel cast anche Juliano Krue Valdi nel ruolo del giovane Jackson, Colman Domingo nei panni del padre Joe Jackson, Nia Long in quelli della madre Katherine e Miles Teller nel ruolo dell'avvocato John Branca.