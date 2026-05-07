Blake Lively

Lo scorso mese il giudice Lewis Liman aveva respinto 10 delle 13 accuse civili presentate da Lively, comprese quelle per molestie.

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Nessun risarcimento economico per Blake Lively nell'accordo raggiunto con Justin Baldoni. Lo riportano i media americani, mentre i dettagli ufficiali dell'intesa restano riservati.

Lunedì l'attrice e il co-protagonista e regista di «It Ends With Us» hanno annunciato di aver risolto la causa nata dalle accuse di campagne diffamatorie e ambiente di lavoro ostile sul set del film del 2024.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Tuttavia, secondo TMZ, Lively «non ha ricevuto alcun denaro» nell'ambito della transazione.

L'ex star di «Gossip Girl» si era affidata a un nuovo team legale dello studio Susman Godfrey nell'ultima fase delle trattative, mentre il processo era stato fissato per il 18 maggio.

Secondo Page Six, gli avvocati di Lively e Baldoni avrebbero percepito complessivamente 60 milioni di dollari, circa 55 milioni di euro.

Baldoni ha sempre respinto tutte le accuse

I portavoce dell'attrice, 38 anni, non hanno commentato le indiscrezioni, mentre l'avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, ha evitato di entrare nei dettagli: «Non posso parlare dei termini dell'accordo, ma posso dire che lui è entusiasta, così come Jamey Heath e Justin. Sono molto soddisfatti del risultato e di come si è conclusa la vicenda».

Lo scorso mese il giudice Lewis Liman aveva respinto 10 delle 13 accuse civili presentate da Lively, comprese quelle per molestie. Baldoni, 42 anni, ha sempre respinto tutte le accuse rivolte contro di lui e contro la sua società di produzione, Wayfarer Studios.

In una dichiarazione congiunta, i due hanno ribadito l'impegno «per ambienti di lavoro liberi da comportamenti inappropriati e contesti improduttivi».

«Il risultato finale, il film «It Ends With Us», è motivo di orgoglio per tutti noi che abbiamo contribuito a realizzarlo. Sensibilizzare e avere un impatto concreto nella vita delle vittime di violenza domestica – e di tutte le vittime – resta un obiettivo che condividiamo», hanno dichiarato.

«Riconosciamo che il processo ha presentato delle difficoltà e che le preoccupazioni sollevate da Lively meritavano di essere ascoltate. Ci auguriamo che questa conclusione permetta a tutti di andare avanti in modo costruttivo e sereno, anche online».

Poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, Lively ha partecipato al Met Gala 2026 indossando un abito d'archivio Versace.