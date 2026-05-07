  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Campagne diffamatorie Accordo di Blake Lively con Justin Baldoni senza risarcimento, ecco il retroscena

Covermedia

7.5.2026 - 09:30

Blake Lively
Blake Lively

Lo scorso mese il giudice Lewis Liman aveva respinto 10 delle 13 accuse civili presentate da Lively, comprese quelle per molestie.

Covermedia

07.05.2026, 09:30

07.05.2026, 09:33

Nessun risarcimento economico per Blake Lively nell'accordo raggiunto con Justin Baldoni. Lo riportano i media americani, mentre i dettagli ufficiali dell'intesa restano riservati.

Lunedì l'attrice e il co-protagonista e regista di «It Ends With Us» hanno annunciato di aver risolto la causa nata dalle accuse di campagne diffamatorie e ambiente di lavoro ostile sul set del film del 2024.

I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Tuttavia, secondo TMZ, Lively «non ha ricevuto alcun denaro» nell'ambito della transazione.

L'ex star di «Gossip Girl» si era affidata a un nuovo team legale dello studio Susman Godfrey nell'ultima fase delle trattative, mentre il processo era stato fissato per il 18 maggio.

Secondo Page Six, gli avvocati di Lively e Baldoni avrebbero percepito complessivamente 60 milioni di dollari, circa 55 milioni di euro.

Baldoni ha sempre respinto tutte le accuse

I portavoce dell'attrice, 38 anni, non hanno commentato le indiscrezioni, mentre l'avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, ha evitato di entrare nei dettagli: «Non posso parlare dei termini dell'accordo, ma posso dire che lui è entusiasta, così come Jamey Heath e Justin. Sono molto soddisfatti del risultato e di come si è conclusa la vicenda».

Lo scorso mese il giudice Lewis Liman aveva respinto 10 delle 13 accuse civili presentate da Lively, comprese quelle per molestie. Baldoni, 42 anni, ha sempre respinto tutte le accuse rivolte contro di lui e contro la sua società di produzione, Wayfarer Studios.

In una dichiarazione congiunta, i due hanno ribadito l'impegno «per ambienti di lavoro liberi da comportamenti inappropriati e contesti improduttivi».

«Il risultato finale, il film «It Ends With Us», è motivo di orgoglio per tutti noi che abbiamo contribuito a realizzarlo. Sensibilizzare e avere un impatto concreto nella vita delle vittime di violenza domestica – e di tutte le vittime – resta un obiettivo che condividiamo», hanno dichiarato.

«Riconosciamo che il processo ha presentato delle difficoltà e che le preoccupazioni sollevate da Lively meritavano di essere ascoltate. Ci auguriamo che questa conclusione permetta a tutti di andare avanti in modo costruttivo e sereno, anche online».

Poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, Lively ha partecipato al Met Gala 2026 indossando un abito d'archivio Versace.

I più letti

Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Un giudice rende pubblico il biglietto lasciato da Epstein prima del suicidio
Cancellata all'ultimo minuto l'esibizione di Povia a Monza: «Soldi per tapparmi la bocca»

Altre notizie

Spettacolo. Angelina Jolie segna un punto contro Brad Pitt: stop del giudice alle email private

SpettacoloAngelina Jolie segna un punto contro Brad Pitt: stop del giudice alle email private

Spettacolo. Stefano De Martino, auto sfregiata a Milano: «Non erano geroglifici»

SpettacoloStefano De Martino, auto sfregiata a Milano: «Non erano geroglifici»

Ecco cos'è successo. Cancellata all'ultimo minuto l'esibizione di Povia a Monza: «Soldi per tapparmi la bocca»

Ecco cos'è successoCancellata all'ultimo minuto l'esibizione di Povia a Monza: «Soldi per tapparmi la bocca»