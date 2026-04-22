Blake Lively

L'attrice parla di una strategia mirata per danneggiare la sua reputazione.

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59 milioni di euro: è questa la cifra che Blake Lively sostiene di aver perso a causa di una campagna diffamatoria orchestrata da Justin Baldoni. L'attrice, nota per «Gossip Girl», sostiene che il conflitto con il collega abbia compromesso in modo significativo le sue opportunità professionali.

I due, ex co-protagonisti, si sono allontanati durante le riprese del film romantico «It Ends With Us» e da allora sono al centro di una disputa giudiziaria. Lively ha accusato Baldoni di molestie sessuali e di aver creato un ambiente di lavoro non sicuro sul set del film previsto per il 2024.

Un documento depositato in tribunale il 17 aprile dal suo team legale quantifica le perdite economiche e le collega a quella che l'attrice definisce una campagna diffamatoria costruita per screditare le sue accuse.

Usate espressioni come «insensibile», «prepotente» e «ragazza cattiva»

Secondo quanto riportato, il team di Baldoni avrebbe utilizzato espressioni come «insensibile», «prepotente» e «ragazza cattiva», contribuendo a generare tra i 176 e i 177 milioni di visualizzazioni online, con un impatto economico stimato tra i 33 e i 37 milioni di euro.

Il documento sostiene inoltre che dichiarazioni ritenute ritorsive da parte dell'avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, avrebbero prodotto oltre 116 milioni di visualizzazioni, con una perdita stimata superiore ai 22 milioni di euro.

Il 2 aprile un giudice ha respinto 10 delle 13 accuse presentate da Lively, affermando che non emergono elementi a sostegno delle presunte molestie sessuali.

Ha però aggiunto che esisterebbero «alcune prove dirette» di un piano volto a danneggiare l'attrice e la sua carriera.

Rilevando che le parti contestano con forza se le reazioni online contro Lively siano spontanee o il risultato di una strategia mirata, il giudice ha stabilito che il caso sarà esaminato da una giuria.