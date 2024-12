Justin Baldoni

I due hanno recitato insieme in «It Ends With Us» e i dissapori erano già emersi durante la promozione del film.

Covermedia Covermedia

Blake Lively ha accusato e denunciato l'attore e regista Justin Baldoni di molestie sessuali e di aver organizzato una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

Le tensioni tra i due erano emerse durante la promozione del film, che tratta temi delicati come la violenza domestica. Mentre Baldoni è stato elogiato dall'opinione pubblica, Lively ha ricevuto critiche per il suo atteggiamento, considerato fuori luogo rispetto alla delicatezza del tema.

In un documento legale ottenuto dal New York Times, Blake Lively sostiene che Baldoni abbia orchestrato una campagna di calunnie contro di lei, causando grave malessere emotivo a lei e alla sua famiglia.

L'attrice afferma che Justin avrebbe anche contribuito a creare un clima di lavoro ostile nei suoi confronti e avrebbe tentato di danneggiare la sua reputazione come ritorsione per non essere stata zitta.

Il legale di Baldoni ha negato tutte le accuse

Il legale di Baldoni ha negato tutte le accuse, definendole false e oltraggiose, e ha dichiarato che si tratta di un disperato tentativo da parte di Lively di ripulire la propria immagine dopo gli scivoloni commessi. La Sony, distributrice del film, ha accusato Baldoni di manipolazione sociale e di aver lanciato una campagna per distruggere la reputazione di Lively.

Blake Lively ha dichiarato al New York Times: «Spero che la mia azione legale serva ad alzare il sipario sulle sinistre tattiche usate in rappresaglia contro chi denuncia cattive condotte e a proteggere altri che possano esserne bersaglio».

Poche ore dopo la denuncia di molestie sessuali, Justin Baldoni è stato licenziato dalla sua agenzia, la WME. La WME rappresenta anche la Lively e, data la gravità delle accuse contenute nella denuncia dell'attrice, ha ritenuto che fosse necessario agire rapidamente.