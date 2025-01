Blake Lively

I due attori intendono far archiviare la causa per diffamazione intentata contro di loro da Justin Baldoni. Il contenzioso legale tra gli attori si complica, coinvolgendo anche il New York Times e accuse reciproche di molestie e ritorsioni.

Blake Lively e Ryan Reynolds chiederanno l'archiviazione della causa per diffamazione intentata contro di loro da Justin Baldoni, co-protagonista di Blake nel film «It Ends With Us».

Un avvocato della coppia, Michael Gottlieb, ha dichiarato questa settimana che presenteranno una richiesta formale al giudice federale Lewis Liman per respingere la denuncia.

«Le parti Lively-Reynolds intendono presentare una mozione per respingere la querela dei querelanti», ha affermato Gottlieb in una lettera riportata da Variety.

La causa di Baldoni non coinvolge solo Blake e Ryan, ma anche l'agenzia di pubbliche relazioni dell'attrice e il suo rappresentante. L'attore ha accusato Lively di averlo «tormentato» sia sul set che dopo la fine delle riprese.

Lo scontro legale tra i due si era inasprito lo scorso 31 dicembre, quando Blake aveva avviato una causa contro Baldoni, il suo ufficio stampa e la sua casa di produzione, Wayfarer Studios, accusandoli di ritorsioni per aver denunciato molestie sessuali e violazioni della sicurezza sul lavoro.

A complicare ulteriormente la vicenda, Baldoni ha citato in giudizio anche il New York Times, sostenendo che il quotidiano avrebbe pubblicato un articolo diffamatorio basandosi su informazioni fornite dalla Lively e Reynolds. L'attore ha accusato il giornale di aver «ceduto ai desideri e ai capricci di due potenti e intoccabili dell'élite di Hollywood».