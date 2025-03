Blake Lively

L'attrice ha assunto Nick Shapiro nella causa contro Baldoni, regista e co-protagonista del film «It Ends With Us».

Hai fretta? blue News riassume per te Il famoso consulente Nick Shapiro presterà servizio a Blake Lively nella causa in corso contro Justin Baldoni.

Shapiro era un assistente senior durante l'amministrazione Obama.

Lively ha denunciato Baldoni per molestie sessuali e ritorsioni. Lui nega le accuse. Mostra di più

Blake Lively si è assicurata le consulenze di Nick Shapiro, ex vice capo della CIA, nella battaglia legale contro Justin Baldoni, regista e co-star nel film «It Ends With Us».

A confermare la notizia è stato il team legale dell'attrice in una dichiarazione: «Il team legale della signora Lively ha incaricato il signor Shapiro di fornire consulenza sulla strategia di comunicazione legale per la causa in corso per molestie sessuali e ritorsioni nel distretto meridionale di New York».

Shapiro ha una vasta esperienza in crisis management, avendo lavorato come assistente senior antiterrorismo nell'amministrazione Obama. In seguito ha fondato la sua società di PR per le crisi, 10th Avenue Consulting, nel 2015.

L'affare in tribunale

Blake ha denunciato Justin per molestie sessuali e ritorsione, accusandolo di avance sgradite, body shaming e di aver tentato di sabotare la sua carriera con una campagna mediatica.

Justin ha negato le accuse, rispondendo con una contro-causa da 400 milioni di dollari contro Lively e il marito Ryan Reynolds per aver distrutto la sua reputazione.

Baldoni ha citato in giudizio anche il New York Times, chiedendo un risarcimento danni da 250 milioni di dollari.