Blake Lively

La rivelazione è giunta durante l'intervento dell'attrice al «Time100 Gala».

Blake Lively rivela che la madre Willie Elain McAlpin è stata vittima di un'aggressione, prima della sua nascita.

La confessione è arrivata durante l'intervento al «Time100 Gala» dell'attrice, nel bel mezzo della battaglia legale contro Justin Baldoni, regista e co-protagonista del film «It Ends With Us», accusato di abusi sessuali nei suoi confronti.

«È stata mia madre a chiedermi di condividere questa parte della nostra vita», ha esordito Lively davanti alla platea. «Ha sempre avuto una forza incrollabile, e oggi voglio onorare quella forza: è una sopravvissuta a una delle peggiori forme di violenza che una donna possa subire».

A supportare la madre fu un'altra donna, a sua volta vittima di un'aggressione. «Grazie alla sua testimonianza, mia madre ha trovato la forza e le risorse per reagire. Se oggi lei è qui, e se io sono viva, è perché quella donna ha avuto il coraggio di raccontare la propria esperienza anziché restare in silenzio».

«Non sapremo mai chi è, non conosceremo mai il suo volto o il suo nome, ma le saremo per sempre grate. Il suo gesto è stato come una fiaccola silenziosa, passata da una donna all'altra: una forma di solidarietà femminile che ci tiene unite anche nei momenti più bui».