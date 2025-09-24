Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta torna nei panni di Blanca il 29 settembre su Rai1 con una stagione imprevedibile.

Covermedia Covermedia

«Blanca» torna con un nuovo inizio. Nella terza stagione della fiction di Rai1, la consulente di polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta affronta cambiamenti radicali, lutti e relazioni in crisi.

Nelle nuove puntate, l’esperta di crimine deve elaborare il dolore per la perdita del suo cane guida Linneo. Al suo fianco arriverà Ronda, un compagno dal carattere imprevedibile e molto diverso da Linneo, che diventerà una nuova sfida emotiva.

Anche l’aspetto di Blanca cambia: nuovo taglio di capelli e abiti dai colori sgargianti, simbolo di «un cambiamento interiore». Nel cast spiccano due nuovi antagonisti, Domenico Falena (Domenico Diele) ed Eva Faraldi (Matilde Gioli), personaggi complessi e dalle motivazioni sfumate.

Il rapporto con Michele Liguori (Giuseppe Zeno) entra in una fase turbolenta: la gelosia esplode dopo che lui ha scelto un’altra donna, rivelando lati inediti dell’ispettore.

L’incipit della stagione, come anticipato nei copioni diffusi da Lux Vide, mostra una Blanca fragile e segnata. Il destino sembra avverso, ma la protagonista non si arrende: tra suspense, ambiguità personali e desiderio di riscatto, la serie ribadisce che la vera forza è quella di ricominciare, anche ballando sotto la pioggia.