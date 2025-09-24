  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Terza stagione su Rai1 La fiction «Blanca» torna con un nuovo inizio che cambia tutto

Covermedia

24.9.2025 - 11:00

Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta torna nei panni di Blanca il 29 settembre su Rai1 con una stagione imprevedibile.

Covermedia

24.09.2025, 11:00

24.09.2025, 11:10

«Blanca» torna con un nuovo inizio. Nella terza stagione della fiction di Rai1, la consulente di polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta affronta cambiamenti radicali, lutti e relazioni in crisi.

Nelle nuove puntate, l’esperta di crimine deve elaborare il dolore per la perdita del suo cane guida Linneo. Al suo fianco arriverà Ronda, un compagno dal carattere imprevedibile e molto diverso da Linneo, che diventerà una nuova sfida emotiva.

Anche l’aspetto di Blanca cambia: nuovo taglio di capelli e abiti dai colori sgargianti, simbolo di «un cambiamento interiore». Nel cast spiccano due nuovi antagonisti, Domenico Falena (Domenico Diele) ed Eva Faraldi (Matilde Gioli), personaggi complessi e dalle motivazioni sfumate.

Il rapporto con Michele Liguori (Giuseppe Zeno) entra in una fase turbolenta: la gelosia esplode dopo che lui ha scelto un’altra donna, rivelando lati inediti dell’ispettore.

L’incipit della stagione, come anticipato nei copioni diffusi da Lux Vide, mostra una Blanca fragile e segnata. Il destino sembra avverso, ma la protagonista non si arrende: tra suspense, ambiguità personali e desiderio di riscatto, la serie ribadisce che la vera forza è quella di ricominciare, anche ballando sotto la pioggia.

I più letti

Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Barbara D'Urso a processo per una frase pronunciata a «Pomeriggio Cinque»
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane

Altre notizie

Un anno difficile. La principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Un anno difficileLa principessa Mette-Marit si prende una lunga pausa dai doveri reali, ecco perché

Diffamazione. Barbara D'Urso a processo per una frase pronunciata a «Pomeriggio Cinque»

DiffamazioneBarbara D'Urso a processo per una frase pronunciata a «Pomeriggio Cinque»

Dopo 5 matrimoni. Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è

Dopo 5 matrimoniLothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è