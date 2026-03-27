La rivelazioneBlanco svela l'origine de «La cura per me» di Giorgia: ecco a cos'è ispirato il brano
Covermedia
27.3.2026 - 16:30
A Radio Deejay l’artista bresciano svela l’origine del brano scritto per Giorgia, ispirato a una relazione reale rimasta senza nomi.
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27.03.2026, 16:30
27.03.2026, 16:33
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Blanco svela un retroscena su «La cura per me», il brano scritto per Giorgia, collegandolo a una storia reale.
Durante l’intervento del 26 marzo a Radio Deejay, il cantautore bresciano ha offerto una chiave di lettura più concreta di uno dei brani più discussi degli ultimi mesi.
Il testo, ha spiegato, nasce da una vicenda precisa legata al mondo della musica. «Avevo pensato a una relazione tra due cantanti... ma non posso dirlo», ha dichiarato in diretta, senza rivelare l’identità dei protagonisti.
Una lettura diversa
Una scelta che sposta il racconto su un piano più allusivo, in cui il non detto diventa centrale e apre a nuove interpretazioni.
Il riferimento a una relazione tra artisti introduce così una lettura diversa rispetto alla percezione iniziale del pubblico, alimentando il confronto online tra ipotesi e tentativi di ricostruzione.
Dopo l’uscita radiofonica del 26 marzo, il cantautore è atteso sul palco del «Nameless Festival» 2026 (31 maggio – 2 giugno, Annone di Brianza) e tra gli artisti annunciati per il «Rock in Roma» 2026, dove dovrebbe esibirsi a luglio, mentre prosegue il lavoro in studio su nuovi brani.