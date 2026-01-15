Blanco

Il cantante Blanco riprende gli studi per il diploma e svela la sua materia preferita.

Covermedia Covermedia

Blanco torna a studiare, davvero.

Il cantante, al secolo Riccardo Fabbriconi, ha ripreso in mano i libri e ha scelto di rimettere al centro la formazione: un ritorno sui banchi legato alla volontà di completare il percorso scolastico e, insieme, ritrovare un equilibrio dopo anni vissuti ad altissima intensità.

Nell'intervista ad «Icon», Blanco mette a fuoco il punto: «Non credo che la sovraesposizione abbia senso», spiegando che il «dare-dare-dare» può «togliere la magia». È in questo contesto che arriva la scelta di studiare: «Devo studiare. Capire. Non standardizzarmi».

E il dettaglio che sorprende – e funziona benissimo anche come fotografia generazionale – è la materia che lo ha agganciato: il latino. Blanco racconta il fascino di una lingua «strutturale», un ritorno alle basi mentre tutto corre verso modelli sempre più uniformi.

Nessun ritiro dal mondo della musica

Sul fronte musica, però, non è affatto un ritiro. Dopo l'album «Innamorato» (2023), l'artista è tornato con i singoli «Piangere a 90» e «Maledetta rabbia» e, secondo quanto riportato nell'intervista, è previsto un nuovo brano a fine gennaio come apripista di un nuovo progetto discografico atteso entro l'anno.

E ci sono anche date concrete: dal 17 aprile 2026 parte «Il primo tour nei palazzetti», con tappe già annunciate tra Jesolo, Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Bologna, Milano e Pesaro (e aggiornamenti comunicati dagli organizzatori).

In sintesi: Blanco studia, scrive, prepara il prossimo capitolo. E nel 2026 torna dal vivo con un calendario già fitto, mentre la nuova musica è già in lavorazione.