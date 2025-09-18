Musica e solidarietàBob Dylan si unisce al super cast di Farm Aid 40 a Minneapolis
18.9.2025 - 11:00
Il leggendario cantautore Bob Dylan sarà protagonista il 20 settembre al Huntington Bank Stadium insieme a Willie Nelson, Neil Young, John Mellencamp e una lineup da sogno per celebrare 40 anni di sostegno agli agricoltori familiari indipendenti americani.
Bob Dylan torna a calcare il palco di Farm Aid. Il mito della musica americana si esibirà il 20 settembre al Huntington Bank Stadium di Minneapolis, confermano gli organizzatori del festival.
Dylan si aggiunge a un cast stellare capitanato dai membri del consiglio di Farm Aid – Willie Nelson, John Mellencamp, Neil Young, Dave Matthews e Margo Price – insieme a Kenny Chesney, Billy Strings, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Lukas Nelson e tanti altri.
Il cantautore, che quest'estate ha condiviso il tour con Nelson nell'ambito dell'Outlaw Music Festival, aveva già fatto una sorpresa al pubblico di Farm Aid in Indiana nel 2023, salendo sul palco come ospite inatteso.
Farm Aid celebra quest'anno quattro decenni di sostegno agli agricoltori familiari indipendenti americani. Un impegno nato nel 1985, quando Dylan, durante il Live Aid a Philadelphia per la carestia in Africa, commentò: «Spero che parte dei fondi raccolti per il popolo africano possano essere usati per pagare i mutui di alcune fattorie americane».
Willie Nelson, ricordando quell'episodio in un'intervista a Billboard, confessò: «La domanda mi colpì come un macigno». Con soli sei settimane di preavviso, Nelson organizzò il primo concerto di Farm Aid il 22 settembre dello stesso anno, dando vita a una tradizione che oggi celebra il suo quarantennale con un cast di star senza precedenti.