Bob Sinclar

Il dj presenta la sua versione della canzone dei Matia Bazar e Antonella Ruggiero: «Il futuro è nel passato».

È online il remix di «Ti sento» firmato da Bob Sinclar.

Il dj ha voluto riproporre il grande successo dei Matia Bazar interpretato dalla voce di Antonella Ruggiero.

«All’inizio di quest’anno ho realizzato la mia versione non ufficiale: mi sembrava che fosse il momento giusto per riproporla durante i miei dj set. Ma i Matia Bazar l’hanno sentita sui miei social e così abbiamo deciso di ripubblicare questa nuova versione», racconta Sinclar al Corriere della Sera.

«Ricordo il successo di quel brano del 1985. Il singolo divenne rapidamente un inno della musica dance da club non solo in Italia ma anche in Francia, Belgio, Olanda e raggiunse le vette delle classifiche di tutto il mondo. Quella produzione è stata sensazionale e la prestazione vocale di Antonella Ruggiero non è mai stata eguagliata, nemmeno in tutte le cover realizzate dopo».

Il dj francese trae spesso ispirazione dal passato. «Fin da piccolo ho individuato il messaggio che volevo diffondere in questo mondo: donare allegria e buone vibrazioni lavorando come dj. Il futuro è nel passato, sì. Per questo ho sempre cercato di remixare i classici per poi suonarli a modo mio. E, in generale, adoro il modo in cui la musica e le melodie venivano concepite in passato».

Dodici anni dopo il remix del brano di Raffaella Carrà «A far l’amore», Sinclar torna a puntare sulla italo-disco.

«Da quando ho lavorato con Raffaella Carrà tutti sanno che sono un grandissimo fan della musica italiana e, in particolare, della italo disco. Amo le melodie mescolate con la musica sintetica e i ritornelli accattivanti. Pensare quanto sia stata criticata, anche da una certa stampa, all’inizio degli anni 80 fa impressione, anche perché l’italo disco ha ispirato moltissimo famosi artisti elettronici di tutto il mondo come Erasure, New Order e Pet Shop Boys. Non solo, ha influenzato anche il movimento della house music: l’italo disco è l’essenza dell’house music».

Covermedia