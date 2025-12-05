Robbie Williams

Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, Robbie Williams e i Village People saranno i protagonisti del sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con una performance speciale che inaugurerà il torneo, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Covermedia Covermedia

Un gruppo di star internazionali prenderà parte al sorteggio finale per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che avrà luogo oggi, venerdì 5 dicembre.

Nicole Scherzinger, attrice e cantante vincitrice del Tony Award, il tenore Andrea Bocelli, la superstar globale Robbie Williams e le icone della musica disco Village People saranno i principali protagonisti di questa serata speciale.

Il sorteggio finale si terrà al John F. Kennedy Centre for the Performing Arts di Washington, DC, e vedrà Heidi Klum, Kevin Hart e Danny Ramirez come co-presentatori.

I Village People, noti per il loro successo «YMCA», parteciperanno all'evento a Washington, la stessa città in cui hanno cantato per vari eventi legati al secondo giuramento di Donald Trump.

Le varie performance

Questa partecipazione arriva alla fine di un anno straordinario per Scherzinger, che ha vinto il Tony Award per la migliore attrice protagonista in un musical grazie al suo debutto a Broadway in Sunset Boulevard.

Bocelli, che ha già partecipato a importanti eventi legati alla Coppa del Mondo, ha cantato durante il concerto Celebrate Africa a Johannesburg, in Sudafrica, due giorni prima della finale della Coppa del Mondo FIFA 2010.

La performance di Robbie Williams arriva a pochi mesi dall'uscita del suo 13° album in studio, Britpop, che sarà rilasciato a febbraio. Williams è appena uscito dal successo del film biografico Better Man, che gli è valso una nomination agli Oscar.

Il sorteggio

Il sorteggio finale stabilirà gli accoppiamenti delle squadre per la Coppa del Mondo 2026, che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio dell'anno prossimo. Per la prima volta nella storia, tre paesi ospiteranno insieme il torneo: gli Stati Uniti saranno i principali organizzatori, mentre Canada e Messico condivideranno il ruolo di co-ospitatori.

L'ex capitano dell'Inghilterra, Rio Ferdinand, condurrà il sorteggio insieme alla premiata giornalista sportiva britannica Samantha Johnson.

Inoltre, alcune leggende di altri sport parteciperanno come assistenti al sorteggio, tra cui Tom Brady della NFL, Shaquille O'Neill della NBA, Wayne Gretzky, icona dell'hockey su ghiaccio, e Aaron Judge, celebre giocatore dei New York Yankees.