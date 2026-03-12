Bon Jovi

Universal Pictures acquisisce i diritti per il film sulla formazione guidata da Jon Bon Jovi, con sceneggiatura affidata a Cody Brotter.

La storia di una delle band simbolo del rock americano degli anni Ottanta si prepara a diventare un film.

Secondo quanto riportato da Deadline, Universal Pictures ha vinto una gara tra studios per assicurarsi i diritti di un biopic dedicato ai Bon Jovi, gruppo nato nel New Jersey nel 1983 e guidato dal frontman Jon Bon Jovi.

Alla sceneggiatura lavorerà Cody Brotter, attore e autore incaricato di raccontare la nascita e l'ascesa della formazione che ha segnato un'epoca con brani diventati inni generazionali come «You Give Love a Bad Name» e «Livin' on a Prayer».

Il progetto potrà contare sull'accesso al catalogo musicale della band e sulla collaborazione diretta del cantante, elemento che lascia intendere un racconto costruito con materiali e testimonianze interne alla storia del gruppo.

Il film

Il film dovrebbe ripercorrere i primi anni della band nel New Jersey e l'esplosione internazionale arrivata con «Slippery When Wet», il terzo album pubblicato nell'agosto 1986 e diventato uno dei dischi rock più venduti di sempre.

La formazione attuale comprende Jon Bon Jovi alla voce, David Bryan alle tastiere, Tico Torres alla batteria, i chitarristi Phil X e John Shanks, il bassista Hugh McDonald e il percussionista Everett Bradley. Tra i membri storici figuravano anche il bassista Alec John Such, scomparso nel 2022, e il chitarrista Richie Sambora.

Al momento non sono stati annunciati né il regista né il cast, ma Universal punta a proseguire la scia dei biopic musicali dopo titoli come «Straight Outta Compton» e «8 Mile», mentre lo studio prepara anche «Michael», il film dedicato a Michael Jackson previsto nelle sale ad aprile.