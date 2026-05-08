Bonnie Tyler IMAGO/APress

La cantante britannica Bonnie Tyler, 74 anni, è stata posta in coma farmacologico in un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dopo un intervento chirurgico d'urgenza.

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Lo ha reso noto un portavoce dell'artista gallese, nota soprattutto per la voce graffiante e celebre per la hit del 1983 dal titolo «Total Eclipse of the Heart». La cantante era stata operata all'inizio della settimana a seguito di una perforazione intestinale.

«Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione», ha dichiarato il portavoce. «Sappiamo che le augurate il meglio e chiediamo riservatezza in questo momento difficile», ha aggiunto.

Tyler si preparava a iniziare un tour europeo il 22 maggio a Malta, per celebrare i cinquant'anni dall'uscita di «Lost in France», il singolo del 1976 che ne segnò l'esordio internazionale.

In programma ci sarebbero anche concerti in Germania, Repubblica Ceca e Turchia, con uno show conclusivo a Cardiff in dicembre, rispetto ai quali non sono arrivate comunicazioni ufficiali dallo staff della cantante.