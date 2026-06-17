Bonnie Tyler aveva in programma circa 30 concerti per quest'estate (foto d'archivio). Sebastian Gollnow/dpa

Dopo settimane di apprensione, arrivano notizie positive su Bonnie Tyler. La cantante britannica si è risvegliata dal coma farmacologico. I medici parlano di progressi, ma avvertono al contempo che la leggenda del rock è ancora gravemente malata.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo diverse settimane, Bonnie Tyler si è risvegliata dal coma farmacologico.

La cantante continua a essere ricoverata in un reparto di terapia intensiva a Faro, in Portogallo.

La causa delle complicazioni è stata un intervento chirurgico a seguito di una perforazione intestinale. Mostra di più

I fan della cantante rock britannica Bonnie Tyler possono tirare un sospiro di sollievo. Come comunicato lunedì dal suo management, la 75enne si è risvegliata dal coma farmacologico.

«Bonnie non è più in coma, ma è ancora gravemente malata», ha spiegato il suo team. La musicista continua a essere curata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo.

Nonostante le sue condizioni rimangano critiche, i medici curanti si mostrano cautamente ottimisti. Prevedono che Tyler possa riprendersi completamente. Il processo di guarigione richiederà tuttavia ancora un po’ di tempo.

I problemi di salute sono iniziati all’inizio di maggio. Dopo una perforazione intestinale, la cantante ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. In seguito si sono verificate delle complicazioni, motivo per cui i medici hanno indotto la cantante in coma farmacologico.

Annullati o rinviati concerti e apparizioni pubbliche

Da allora i fan di tutto il mondo hanno seguito con preoccupazione gli sviluppi della situazione. Adesso, per la prima volta dopo settimane, arrivano notizie positive.

A causa delle sue condizioni di salute, tutti i concerti e le apparizioni pubbliche in programma fino alla fine di agosto sono stati annullati o rinviati.

Il management ha ringraziato i fan per il sostegno dimostrato nelle ultime settimane. «Vorremmo ringraziare tutti per l’enorme solidarietà e sostegno provenienti da tutto il mondo», si legge nel comunicato.

La famiglia continua a chiedere rispetto della privacy. Ulteriori informazioni saranno rese note non appena saranno disponibili nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.