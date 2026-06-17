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Dopo diverse settimane Bonnie Tyler si è risvegliata dal coma farmacologico

Sven Ziegler

17.6.2026

Bonnie Tyler aveva in programma circa 30 concerti per quest'estate (foto d'archivio).
Bonnie Tyler aveva in programma circa 30 concerti per quest'estate (foto d'archivio).
Sebastian Gollnow/dpa

Dopo settimane di apprensione, arrivano notizie positive su Bonnie Tyler. La cantante britannica si è risvegliata dal coma farmacologico. I medici parlano di progressi, ma avvertono al contempo che la leggenda del rock è ancora gravemente malata.

Sven Ziegler

17.06.2026, 08:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo diverse settimane, Bonnie Tyler si è risvegliata dal coma farmacologico.
  • La cantante continua a essere ricoverata in un reparto di terapia intensiva a Faro, in Portogallo.
  • La causa delle complicazioni è stata un intervento chirurgico a seguito di una perforazione intestinale.
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I fan della cantante rock britannica Bonnie Tyler possono tirare un sospiro di sollievo. Come comunicato lunedì dal suo management, la 75enne si è risvegliata dal coma farmacologico.

«Bonnie non è più in coma, ma è ancora gravemente malata», ha spiegato il suo team. La musicista continua a essere curata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo.

Nonostante le sue condizioni rimangano critiche, i medici curanti si mostrano cautamente ottimisti. Prevedono che Tyler possa riprendersi completamente. Il processo di guarigione richiederà tuttavia ancora un po’ di tempo.

I problemi di salute sono iniziati all’inizio di maggio. Dopo una perforazione intestinale, la cantante ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. In seguito si sono verificate delle complicazioni, motivo per cui i medici hanno indotto la cantante in coma farmacologico.

In ospedale in Portogallo. La cantante Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d'urgenza

In ospedale in PortogalloLa cantante Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d'urgenza

Annullati o rinviati concerti e apparizioni pubbliche

Da allora i fan di tutto il mondo hanno seguito con preoccupazione gli sviluppi della situazione. Adesso, per la prima volta dopo settimane, arrivano notizie positive.

A causa delle sue condizioni di salute, tutti i concerti e le apparizioni pubbliche in programma fino alla fine di agosto sono stati annullati o rinviati.

Il management ha ringraziato i fan per il sostegno dimostrato nelle ultime settimane. «Vorremmo ringraziare tutti per l’enorme solidarietà e sostegno provenienti da tutto il mondo», si legge nel comunicato.

La famiglia continua a chiedere rispetto della privacy. Ulteriori informazioni saranno rese note non appena saranno disponibili nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

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