Paolo Bonolis

Mediaset, futuro e il possibile ritorno de «Il senso della vita».

Paolo Bonolis guarda avanti.

E lo fa con il sorriso di chi sa che prendersi sul serio è utile, ma prendersi troppo sul serio è inutile.

Il conduttore romano riflette sul presente e sul futuro della sua carriera in un'intervista natalizia che alterna ironia e lucidità, due marchi di fabbrica che da sempre lo accompagnano.

Per Paolo Bonolis, il cambiamento non è un trauma, ma una condizione naturale del mestiere. «È importante non subire il cambiamento, ma accettarlo e adattarsi. Se riesci a cavalcarlo, puoi vivere nuove stagioni senza restare prigioniero del passato», osserva, con quella leggerezza che non nasconde mai il pensiero.

Conosce bene il gioco

Nel racconto emerge un Bonolis consapevole delle trasformazioni di Mediaset e della televisione in generale, ma tutt'altro che nostalgico.

Il tono è quello di chi conosce bene il gioco e continua a divertirsi a giocare, pur sapendo che le regole non sono più le stesse. Nessuna posa da monumento, piuttosto la curiosità di chi preferisce stare in campo.

Inevitabile il riferimento a «Il senso della vita», uno dei format più identificativi del suo percorso.

Bonolis non promette ritorni né li smentisce, ma chiarisce il punto con pragmatismo: se mai dovesse tornare, dovrebbe essere diverso, aggiornato, vivo. Replicare il passato, lascia intendere, sarebbe il modo migliore per tradirlo.

La tv e le persone cambiano

Nel corso dell'intervista il conduttore tocca anche il tema del pubblico, del ricambio generazionale e dei nuovi linguaggi televisivi, osservati con spirito critico ma senza snobismi.

La televisione cambia, le persone pure: far finta di niente non è un'opzione, scherza tra le righe.

In chiusura, Bonolis conferma che resterà protagonista del piccolo schermo con i progetti già avviati e con nuove idee in fase di sviluppo.

Sempre con la stessa filosofia: divertirsi facendo sul serio, e prendere sul serio solo ciò che vale davvero la pena.