Il noto conduttore ha raccontato, durante la festa di Fratelli d'Italia a Roma, di aver declinato l'invito dell'ex premier italiano di diventare il portavoce di Forza Italia. Ma come hanno risposto altre celebrità di Mediaset a simili proposte?

Sara Matasci

Come hanno risposto altre star di Mediaset a inviti politici?

Negli anni '90 Raimondo Vianello, allora conduttore di «Pressing», fece un'allusione scherzosa al sostegno per Berlusconi durante un duetto con Antonella Elia.

Sebbene non tutti abbiano seguito Bonolis nel rifiutare, molti volti noti di Mediaset hanno avuto interazioni significative con il mondo politico.

Corrado Mantoni, ad esempio, nonostante il suo storico annuncio radiofonico della fine della Seconda Guerra Mondiale, non si è mai coinvolto direttamente con la politica.

Dal canto suo Mike Bongiorno, un altro pilastro della televisione italiana, ebbe invece un ruolo più attivo. Negli anni '90 intervistò Berlusconi suggerendogli di entrare in politica. Sebbene non abbia mai ricoperto cariche politiche, il suo contributo al panorama televisivo e politico è stato significativo.

Anche Ezio Greggio, pur non essendo mai entrato in politica, ha difeso l'ex premier in diverse occasioni, sottolineando la libertà concessagli come conduttore di «Striscia la Notizia».

Per quanto riguarda invece Maurizio Costanzo, noto per il suo impegno civile, ha spesso espresso opinioni politiche durante il suo show. Ma nonostante le sue battaglie contro la mafia, non ha mai intrapreso una carriera politica.

Al contrario, Iva Zanicchi ha colto l'opportunità di entrare in politica con Forza Italia, diventando europarlamentare nel 2008 e 2009, nonostante Berlusconi la vedesse più adatta alla conduzione televisiva.

Infine Gerry Scotti, che fu brevemente parlamentare su invito di Bettino Craxi, ha scelto di non proseguire la carriera politica, rinunciando persino al vitalizio.

Queste storie evidenziano come le star di Mediaset abbiano avuto approcci diversi nei confronti della politica, con alcuni che hanno preferito mantenere la loro carriera televisiva.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.