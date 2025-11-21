  1. Clienti privati
E lascia «Avanti un altro!» Paolo Bonolis torna in TV con un nuovo varietà in prima serata

Covermedia

21.11.2025 - 16:30

Paolo Bonolis
Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna protagonista del prime time con un progetto che mira a riportare il grande varietà al centro della programmazione del 2026.

Covermedia

21.11.2025, 16:30

21.11.2025, 16:34

Il conduttore, volto storico del preserale con «Avanti un altro!», si prepara infatti a lasciare quella fascia per dedicarsi a uno show inedito, descritto da più fonti come un format musicale ad ampio respiro, costruito su misura per la sua cifra ironica, raffinata e fortemente narrativa.

L'idea alla base del nuovo programma sarebbe una versione rinnovata e più pop di «Music», lo spettacolo che Bonolis guidò con successo alcuni anni fa e che combinava performance, racconto e ospiti internazionali.

Stavolta, l'obiettivo sarebbe quello di spingersi oltre, ampliando struttura, scenografia e tessitura del racconto per adattare il varietà alla sensibilità del pubblico contemporaneo.

Le prime indiscrezioni collocano il debutto nel prime time del lunedì, serata che tradizionalmente ospita le produzioni più curate e che potrebbe accogliere un ritorno allo spettacolo classico senza rinunciare all'attualità.

Bonolis, forte della sua capacità di alternare registro colto e intrattenimento puro, viene considerato la figura ideale per guidare questa operazione.

Il passaggio dalla quotidianità del preserale a una produzione più complessa segna una svolta significativa: meno routine, più costruzione editoriale, più libertà creativa. Un'evoluzione coerente con la carriera di un conduttore che da anni coniuga televisione popolare e ambizioni autoriali.

Gli impegni di Paolo Bonolis prevedono la conclusione della stagione di «Avanti un altro!» entro dicembre 2025, l'avvio della lavorazione del nuovo varietà nella primavera del 2026 e l'obiettivo di debuttare entro fine anno.

