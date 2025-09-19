CinemaAlessandro Borghi riscopre Bonatti: «Bianco» parte dal cuore del Frẹney
L'attore romano incarna Walter Bonatti in un film che promette di restituire l'epica e la tragedia del 1961 lungo le creste del Monte Bianco.
Alessandro Borghi torna sulle montagne, vestendo i panni di Walter Bonatti in «Bianco». Il film sarà diretto da Daniele Vicari, le cui riprese iniziano questa settimana in Valle d'Aosta.
La pellicola ricostruisce la spedizione al Pilone Centrale del Frêney del 1961, una scalata considerata impossibile: sei alpinisti, il percorso dal Flambeaux alla Fourche fino al Peuterey, una parete verticale imponente, quattro morti, solo tre sopravvissuti.
Borghi, che ha scoperto negli ultimi anni una passione profonda per la montagna (già esplorata in «Le otto montagne»), torna a confrontarsi con la natura ostile e con la storia, interpretando un personaggio che incarna coraggio, ossessione, dolore.
La sceneggiatura, firmata da Daniele Vicari con Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e Marco Albino Ferrari, è tratta da «Frêney 1961. La tempesta sul Monte Bianco».