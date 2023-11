Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro insieme, qui, alla Milano Fashion Week. IMAGO/ABACAPRESS

Boris Becker vuole ritrovare la sua stabilità finanziaria dopo essere stato in carcere per evasione fiscale. «Bobbele», come viene chiamato, sta ora filosofeggiando su come intende riuscirci.

Hai fretta? blue News riassume per te Boris Becker ha trascorso otto mesi in prigione nel 2022.

In un'intervista al quotidiano francese «L'Équipe», l'ex stella del tennis parla del suo passato e di come immagina il suo futuro.

Il 55enne vorrebbe addirittura un film hollywoodiano incentrato sulla sua vita. Mostra di più

È passato un anno da quando Boris Becker (55 anni) è stato rilasciato dal carcere. Dopo quasi otto mesi dietro le sbarre, l'ex tennista professionista è tornato libero e ha dimostrato di essere un uomo diverso che vuole rimodellare completamente la sua vita.

Tra le altre cose, vuole ritrovare la sua stabilità finanziaria, anche per poter ripagare i suoi debiti.

Becker ha parlato al quotidiano francese «L'Équipe» del suo passato, movimentato e turbolento allo stesso tempo: «Ho avuto una vita piuttosto interessante ed eccitante, ricca di esperienze, buone e cattive».

«Non sono tagliato per questo»

Le brutte esperienze fanno parte del suo recente passato: la fine del suo matrimonio con Lilly Becker (47 anni) e poi, come detto prima, la sua permanenza in prigione.

Tuttavia la leggenda del tennis non desidera un nuovo inizio tranquillo, come rivela a «L'Équipe»: «L'ultima cosa di cui ho bisogno è una vita noiosa. Non sono tagliato per questo».

Da qui il racconto del suo documentario televisivo «Boom! Boom! Il mondo contro Boris Becker», per il quale attualmente si sta lavorando alla terza parte. «Bobbele» confessa che vorrebbe addirittura vedere una produzione hollywoodiana incentrata sulla sua vita.

Ha anche un'idea di chi potrebbe interpretarlo: «Forse Woody Harrelson per via della somiglianza».