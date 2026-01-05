  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Un nuovo format «Boss in incognito» torna su Rai 2, ecco a partire da quando

Covermedia

5.1.2026 - 13:00

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini
Covermedia

Il factual sul lavoro riparte con il secondo ciclo stagionale.

Covermedia

05.01.2026, 13:00

05.01.2026, 13:23

«Boss in incognito» rientra nel prime time di Rai 2.

Il docu-reality dedicato al mondo del lavoro torna in onda con nuove puntate da lunedì 12 gennaio 2026, completando la stagione 2025-2026 dopo il primo ciclo trasmesso in autunno.

Il programma, adattamento italiano del format internazionale «Undercover Boss», continua a raccontare l'esperienza di imprenditori e dirigenti che scelgono di lavorare sotto falsa identità all'interno delle proprie aziende.

Un'immersione diretta nella quotidianità operativa, utile a osservare processi produttivi, relazioni professionali e criticità organizzative da una prospettiva inedita.

Nel nuovo ciclo, «Boss in incognito» attraversa settori diversi dell'economia italiana, dalle realtà più strutturate alle imprese radicate nel territorio. Ogni puntata costruisce un racconto progressivo, fatto di confronto umano e scoperta, che culmina nella rivelazione finale dell'identità del boss e in un bilancio dell'esperienza condivisa con i dipendenti.

La stagione è articolata in due blocchi da quattro puntate: il primo già andato in onda nel 2025, il secondo in programmazione invernale. Alla conduzione è confermata Elettra Lamborghini, chiamata a guidare il racconto mantenendo un ruolo di accompagnamento narrativo, senza interferire con la struttura del format.

Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma conserva un impianto sobrio e riconoscibile, evitando eccessi emotivi e privilegiando l'osservazione diretta del contesto lavorativo.

Con questo ritorno, Rai 2 consolida l'offerta factual del prime time, puntando su un racconto che mette al centro il lavoro come esperienza quotidiana, fatta di persone, responsabilità e relazioni.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Crans-Montana, il gestore del «Le Constellation» voleva ampliarlo ancora. Dubbi sui lavori del 2015
Ecco perché le cure per i grandi ustionati sono molto complesse e lunghe
Non si ferma all'alt e investe un carabiniere con l'auto a Maccagno con Pino e Veddasca

Altre notizie

Una scena intensa. Cynthia Erivo conquista con «No Good Deed»

Una scena intensaCynthia Erivo conquista con «No Good Deed»

«Furiosa: A Mad Max Saga». Chris Hemsworth e il lato oscuro di Dementus: «Ha infettato i miei pensieri»

«Furiosa: A Mad Max Saga»Chris Hemsworth e il lato oscuro di Dementus: «Ha infettato i miei pensieri»

Per problemi neurologici. Billy Joel torna sul palco dopo lo stop ai tour annunciato in maggio

Per problemi neurologiciBilly Joel torna sul palco dopo lo stop ai tour annunciato in maggio