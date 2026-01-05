Un nuovo format«Boss in incognito» torna su Rai 2, ecco a partire da quando
5.1.2026 - 13:00
Il factual sul lavoro riparte con il secondo ciclo stagionale.
«Boss in incognito» rientra nel prime time di Rai 2.
Il docu-reality dedicato al mondo del lavoro torna in onda con nuove puntate da lunedì 12 gennaio 2026, completando la stagione 2025-2026 dopo il primo ciclo trasmesso in autunno.
Il programma, adattamento italiano del format internazionale «Undercover Boss», continua a raccontare l'esperienza di imprenditori e dirigenti che scelgono di lavorare sotto falsa identità all'interno delle proprie aziende.
Un'immersione diretta nella quotidianità operativa, utile a osservare processi produttivi, relazioni professionali e criticità organizzative da una prospettiva inedita.
Nel nuovo ciclo, «Boss in incognito» attraversa settori diversi dell'economia italiana, dalle realtà più strutturate alle imprese radicate nel territorio. Ogni puntata costruisce un racconto progressivo, fatto di confronto umano e scoperta, che culmina nella rivelazione finale dell'identità del boss e in un bilancio dell'esperienza condivisa con i dipendenti.
La stagione è articolata in due blocchi da quattro puntate: il primo già andato in onda nel 2025, il secondo in programmazione invernale. Alla conduzione è confermata Elettra Lamborghini, chiamata a guidare il racconto mantenendo un ruolo di accompagnamento narrativo, senza interferire con la struttura del format.
Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma conserva un impianto sobrio e riconoscibile, evitando eccessi emotivi e privilegiando l'osservazione diretta del contesto lavorativo.
Con questo ritorno, Rai 2 consolida l'offerta factual del prime time, puntando su un racconto che mette al centro il lavoro come esperienza quotidiana, fatta di persone, responsabilità e relazioni.